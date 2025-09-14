به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه معاریو گزارش داد، برآوردهای سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد حاکی از آن است که بعید نیست عملیات ترور رهبران حماس در قطر امکان امضای توافق آزادی اسرا را از بین ببرد.

در ادامه این گزارش آمده است، رئیس موساد معتقد بود که تبعات اجرای یک حمله در قطر می‌تواند بیشتر از منافع آن باشد.

در این گزارش نوشته شده است، رئیس موساد همچنین معتقد بود که پاسخ حماس به پیشنهاد آتش بس می‌توانست به یک توافق منجر شود.

روز گذشته نیز روزنامه واشنگتن پست به نقل از ۲ منبع صهیونیست گزارش داد، سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد برای تجاوز زمینی به قطر برنامه ریزی کرده بود تا به این وسیله رهبران حماس را در این کشور ترور کند.

در این گزارش آمده است که با وجود تدوین این نقشه، موساد از اجرای آن خودداری کرد.