تیم دو و میدانی خراسان شمالی به لیگ نوجوانان و جوانان کشور اعزام شد

رضا علی‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم دو و میدانی خراسان شمالی جهت حضور در مرحله دوم لیگ نوجوانان و جوانان کشور راهی تهران شد.

وی افزود: این رقابت‌ها در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

رئیس هیأت دو و میدانی خراسان شمالی، تصریح کرد: در ترکیب تیم اعزامی استان، علیرضا حیدری در پرتاب وزنه، حمید رضاییان در مواد ۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر، علیرضا یعقوبی در ماده ۴۰۰ متر و اشکان عرب خزائی در مواد ۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر حضور دارند.

وی ادامه داد: همایون کشوری در دوهای سرعت ۱۰۰ و ۲۰۰ متر، ابوالفضل حسین‌آبادی در ۱۱۰ متر با مانع و ۴۰۰ متر با مانع و مازیار نائبی‌فر در پرش طول و ماده ۱۰۰ متر برای استان به میدان خواهند رفت.

رئیس هیأت دو و میدانی خراسان شمالی گفت: آرشین کویتی در مواد ۸۰۰ متر و ۳۰۰۰ متر، امیرمحمد روئین‌تن در پرتاب چکش و محمد فرحی در پرتاب دیسک ترکیب تیم اعزامی را کامل می‌کنند.