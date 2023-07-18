آینده رشته دو و میدانی خراسان شمالی بسیار روشن است

عیسی پورنادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات دو و میدانی پسران در رده سنی نونهالان منطقه پنج کشور در ۲۶ تیرماه به میزبانی گرگان برگزار شد.
سرپرست هیأت دو و میدانی خراسان شمالی در ادامه به نتایج انفرادی اشاره کرد و گفت: حبیب علی آبادی در ماده ۸۰۰ متر مقام دوم، امیررضا کچرانلویی در ماده ۱۵۰۰ متر مقام دوم، سام بابایی در ماده ۱۰۰ متر مقام سوم، محمد حسین حاتمی در ماده ۱۵۰۰ متر مقام سوم و سینا شاکری در ماده ۱۱۰ متر مانع موفق به کسب مقام سوم این رقابتها شدند.
وی افزود: در بخش دختران نیز خانم ولیپور در ماده پرش طول موفق به کسب مدال برنز شد.
پورنادری تصریح کرد: مهدیه ضامنی در ماده پرتاب دیسک به مدال برنز رسید و ستایش صادقی در ماده ۱۰۰ مترمانع مدال برنز این رقابتها را کسب کرد.
پورنادری خاطرنشان کرد: برای رده سنی پایه برنامههای متعددی داریم و با استعدادیابی و برگزاری کلاسهای منظم تمرینی در آینده نه چندان دور به روزهای طلایی دو و میدانی خراسان شمالی خواهیم رسید.
وی خاطرنشان کرد: فاطمه باقرنژاد به عنوان مربی و سرپرست تیم دختران در این رقابتها حضور داشت.
پورنادری گفت: حمید رضائیان و مهدی امانی نیز به ترتیب به عنوان مربی و سرپرست تیم پسران در این مسابقات حاضر بودند.
نظر شما