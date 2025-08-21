اعزام تیم دو و میدانی دختران خراسان شمالی به مسابقات قهرمانی نونهالان

فاطمه باقرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: تیم دو و میدانی دختران خراسان شمالی برای حضور در مسابقات قهرمانی نونهالان منطقه ۵ کشور، عازم استان گلستان شد.

وی افزود: این رقابت‌ها روز ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴ در استادیوم شهدای گلستان برگزار می‌شود و نوجوانان ورزشکار از استان‌های مختلف منطقه ۵ کشور در آن به رقابت می‌پردازند.

باقرنژاد بیان کرد: الیزا انتظاری در ماده ۱۰۰ متر، کوثر علی‌آبادی در پرتاب وزنه، زهرا شاکری در ماده ۴۰۰ متر، مهین فروزنده در پرتاب نیزه، نگین کاظمی در پرش طول، طناز حافظی در ماده ۱۰۰ متر، زهرا ربانی در پرتاب وزنه، نازنین‌زهرا خرسند در ماده ۱۰۰ متر و ضحی نیستانی در ماده ۴۰۰ متر حضور دارند.

نایب رئیس هییت دو ومیدانی خراسان شمالی در پایان گفت: مربی‌گری و سرپرستی تیم بر عهده نرگس باقرپور و خودم است و امیدواریم نوجوانان خراسان شمالی با حضور در این مسابقات تجربه ارزشمندی کسب کنند.