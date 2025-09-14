سرهنگ صادق: دویست و هفتاد و پنجمین بیمارستان صحرایی سپاه برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار رسول صادق معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در اجرای طرح جهاد سلامت نیرو و در راستای تحقق فرامین فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)، دویست و هفتاد و پنجمین بیمارستان سیار نیروی زمینی سپاه در روستای عطا محمد بخش مرکزی شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان برپا شد.

معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه ضمن اعلام خبر فوق، از برپایی هفتادمین بیمارستان سیار این نیرو در منطقه محروم زهک استان سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود: این بیمارستان از ۲۳ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ به مدت شش روز دایر خواهد بود و پیش بینی می‌شود که به حدود ۷۰ هزار نفر از ساکنان محلی خدمات درمانی ارائه دهد.

وی بیان کرد: این بیمارستان سیار با ظرفیت ۶۴ تخت و مجهز به سامانه‌های اتوبوسی و کانکسی مرکز بهداری رزمی جنوب شرق نیروی زمینی سپاه (بیمارستان نبی اکرم (ص)) راه‌اندازی شده است. این مرکز درمانی پیشرفته شامل دو اتاق عمل، بخش‌های بستری، اورژانس، رادیولوژی، آزمایشگاه، دندانپزشکی، داروخانه و کلینیک‌های تخصصی و فوق تخصصی است. خدمات این بیمارستان با پشتیبانی معاونت بهداری نیروی زمینی سپاه و قرارگاه قدس و مطابق با دستورات فرمانده کل سپاه و تدابیر فرمانده محترم نیروی زمینی سپاه ارائه می‌شود و کاملاً رایگان می‌باشد.

معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه گفت: بیش از ۳۰ پزشک فوق تخصص و متخصص از سراسر کشور و استان و بالغ بر ۸۰ نفر کادر درمانی در این بیمارستان خدمات رسانی خواهند کرد. رشته‌های تخصصی حاضر شامل داخلی، عفونی، قلب و عروق، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، اطفال، زنان و زایمان، کلیه و مجاری ادراری، بیهوشی، چشم، گوش و حلق و بینی، و دندانپزشکی است. همچنین، غربالگری بیماری‌ها از دو هفته قبل در منطقه آغاز شده تا خدمات بهینه‌ای ارائه شود.

سرهنگ صادق افزود: این بیمارستان سیار در راستای جهاد سلامت و بهبود وضعیت بهداشت و درمان در استان محروم سیستان و بلوچستان انجام می‌شود که دستگاه‌های اجرایی محلی نیز برای پشتیبانی از این طرح بسیج شده‌اند. حضور چهره‌های مطرح علمی و دانشگاهی در این بیمارستان از دیگر ویژگی‌های بارز آن خواهد بود.

معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه بیان کرد: برپایی بیمارستان سیار در زهک به عنوان دویست و هفتاد و پنجمین بیمارستان صحرایی از این نوع، نشان‌دهنده تداوم خدمات درمانی نیروی زمینی سپاه در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق محروم مرزی است. این اقدام با همکاری نهادهای مختلف و با هدف عدالت بهداشتی انجام می‌شود.

سرهنگ صادق عمق بخشی به مبانی انقلاب و نظام اسلامی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی و امید آفرینی در بین آحاد جامعه بویژه در مناطق کم برخوردار را مهمترین پیامد جهاد سلامت نیروی زمینی سپاه در کشور دانست و خاطر نشان کرد: این طرح تا دستیابی به اهداف عالیه خود در مناطق هدف و عملیاتی نیروی زمینی سپاه تداوم خواهد یافت.

همچنین امیر بهاروند رئیس بیمارستان صحرایی حضرت نبی اکرم (ص) حضور پزشکان جهادی در تخصص‌های مختلف و با روحیه جهادی را که آماده خدمت رسانی به مراجعین می‌باشند را یکی از ویژگی‌های این بیمارستان صحرایی دانست که با حمایت معاونت بهداری رزمی نیروی زمینی محقق کشته است.