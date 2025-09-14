  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

وزارت بهداشت غزه: با کمبود شدید مستلزمات پزشکی مواجه هستیم

وزارت بهداشت غزه: با کمبود شدید مستلزمات پزشکی مواجه هستیم

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که واحدهای آزمایشگاهی و بانک‌های خون در بیمارستان‌های این منطقه با کمبود شدید مواد مصرفی مورد نیاز برای انجام آزمایش‌های حیاتی روبرو هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت بهداشت غزه امروز یکشنبه اعلام کرد که واحدهای آزمایشگاهی و بانک‌های خون در بیمارستان‌های این منطقه با کمبود شدید مواد مصرفی مورد نیاز برای انجام آزمایش‌های حیاتی روبرو هستند.

این وزارتخانه تاکید کرد که محلول‌های آزمایشگاهی برای بررسی «املاح خون، گازهای خون، CBC و آزمایش ویروس‌ها» در دسترس نیستند و این امر مانع از تکمیل آزمایش‌های لازم برای بیماران و مجروحان شده است.

وزارت بهداشت غزه با اشاره به اینکه از طریق سازمان بهداشت جهانی اقداماتی برای تأمین اقلام مورد نیاز صورت گرفته و این اقلام در حال حاضر در انبارهای این سازمان در کرانه باختری موجود است، از نهادهای مربوطه خواستار مداخله فوری برای تکمیل هماهنگی‌های لازم جهت ورود این اقلام آزمایشگاهی و تسهیل دسترسی امن به آنها شد.

کد خبر 6589167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها