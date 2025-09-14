وزارت بهداشت غزه: با کمبود شدید مستلزمات پزشکی مواجه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت بهداشت غزه امروز یکشنبه اعلام کرد که واحدهای آزمایشگاهی و بانک‌های خون در بیمارستان‌های این منطقه با کمبود شدید مواد مصرفی مورد نیاز برای انجام آزمایش‌های حیاتی روبرو هستند.

این وزارتخانه تاکید کرد که محلول‌های آزمایشگاهی برای بررسی «املاح خون، گازهای خون، CBC و آزمایش ویروس‌ها» در دسترس نیستند و این امر مانع از تکمیل آزمایش‌های لازم برای بیماران و مجروحان شده است.

وزارت بهداشت غزه با اشاره به اینکه از طریق سازمان بهداشت جهانی اقداماتی برای تأمین اقلام مورد نیاز صورت گرفته و این اقلام در حال حاضر در انبارهای این سازمان در کرانه باختری موجود است، از نهادهای مربوطه خواستار مداخله فوری برای تکمیل هماهنگی‌های لازم جهت ورود این اقلام آزمایشگاهی و تسهیل دسترسی امن به آنها شد.