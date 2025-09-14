کمبود نیروی بومی متخصص در شهرستان گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب مقیمی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری گچساران با بیان اینکه در این شهرستان نیرو متخصص برای اشتغال کم داریم گفت: طی یک آگهی جذب اشتغال در شهرستان تعداد ۳۳ نیرو از اداره کار معرفی شد که متأسفانه فقط دو نفر توانستند در تخصص مورد نیاز قبول شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش از بازگشایی هر چه بهتر مدارس و همکاری ادارات خبر داد و اظهار کرد: هیچ مدرسه و کلاسی در شهرستان نباید حتی یک روز بدون معلم شروع شود.

فرماندار گچساران با تاکید بر آماده سازی تمامی امکانات و زیر ساخت مدارس بیان کرد: شروع کلاس درس برای دانش آموزان باید بدون استرس و با برنامه ریزی انجام شود.

وی با گلایه و نارضایتی از ادارات آموزش و پرورش، فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌های شهرستان در حوزه یادگیری مشاغل تخصصی بیان کرد: باید دانش آموزان و دانشجویان را در بحث مشاغل تخصصی آموزش بدهیم.

وی اضافه کرد: در یک شهر صنعتی مثل گچساران باید نیرو بومی متخصص توسط ادارات آموزشی بیشتر آموزش و به بازار کار معرفی شوند.