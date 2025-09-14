  1. استانها
  2. خوزستان
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۶

دستگیری ۴۰ محکوم متواری و معتاد متجاهر در ماهشهر

اهواز ـ فرمانده انتظامی ماهشهر از بازداشت ۱۵ محکوم متواری و ۲۵ معتاد متجاهر با اجرای طرح امنیت محله‌محور در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران خوشناموند اظهار کرد: در راستای برقراری نظم و امنیت پایدار در سطح شهرستان بندرماهشهر مرحله دیگری از طرح امنیت محله‌محور به مدت ۴۸ ساعت توسط کارکنان انتظامی این فرماندهی به اجرا درآمد.

وی افزود: در این راستا مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی، ۲۵ معتاد متجاهر را از نقاط آلوده و جرم‌خیز جمع‌آوری و برای درمان به مراکز ترک اعتیاد معرفی کردند.

فرمانده انتظامی ماهشهر با اشاره به بازداشت ۱۵ نفر محکوم متواری و تحت تعقیب در این طرح، گفت: پلیس همواره تمام تلاش خود را برای تأمین امنیت و آسایش شهروندان به کار می‌بندد و از مردم نیز می‌خواهیم هرگونه موارد مشکوک و مجرمانه را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

