دستگیری ۴۰ محکوم متواری و معتاد متجاهر در ماهشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران خوشناموند اظهار کرد: در راستای برقراری نظم و امنیت پایدار در سطح شهرستان بندرماهشهر مرحله دیگری از طرح امنیت محلهمحور به مدت ۴۸ ساعت توسط کارکنان انتظامی این فرماندهی به اجرا درآمد.
وی افزود: در این راستا مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی، ۲۵ معتاد متجاهر را از نقاط آلوده و جرمخیز جمعآوری و برای درمان به مراکز ترک اعتیاد معرفی کردند.
فرمانده انتظامی ماهشهر با اشاره به بازداشت ۱۵ نفر محکوم متواری و تحت تعقیب در این طرح، گفت: پلیس همواره تمام تلاش خود را برای تأمین امنیت و آسایش شهروندان به کار میبندد و از مردم نیز میخواهیم هرگونه موارد مشکوک و مجرمانه را از طریق تماس با مرکز فوریتهای ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
