به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی‌رستمی شامگاه یکشنبه در دیدار با مدیران اوقاف و امور خیریه مازندران، وقف را پلی میان ایمان و توسعه خواند و افزود: این سنت حسنه تنها یک میراث معنوی نیست، بلکه ظرفیتی اجتماعی است که می‌تواند در حل مشکلات جامعه و آینده روشن مردم نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به برخی مشکلات مربوط به املاک وقفی، تأکید کرد: قوانین موقوفات مربوط به دهه‌های گذشته است و باید با شرایط امروز کشور و نیازهای مردم اصلاح و بازنگری شود.

یونسی‌رستمی ادامه داد: هرچه اعتماد عمومی و شفافیت در حوزه وقف افزایش یابد، انگیزه خیران برای ورود به این عرصه بیشتر خواهد شد. وقف‌های نوین در کنار هم‌افزایی دستگاه‌ها، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند به بازوی قدرتمند توسعه تبدیل شود.

در این دیدار، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف مازندران نیز گزارشی از فعالیت‌های یک‌سال اخیر ارائه داد و گفت: طی این مدت بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان در حوزه‌های اجتماعی، خیریه و بقاع متبرکه هزینه شده است.

وی افزود: در قالب طرح مهر تحصیلی، یک‌هزار و ۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد و امسال نیز همزمان با هفته وقف، یک‌هزار و ۵۰۰ بسته دیگر آماده توزیع است.

مدیرکل اوقاف مازندران همچنین از کمک به ازدواج جوانان خبر داد و گفت: در یک سال گذشته ۷۰ سری جهیزیه به ارزش دو میلیارد تومان در اختیار نوعروسان استان قرار گرفته است.