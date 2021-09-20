توزیع ۷۰۰ بسته تحصیلی بین دانش آموزان محروم در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی پیش ازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص اجرای طرح مهر تحصیلی در استان، اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح، بسته‌های تحصیلی به دانش‌آموزان از محل عوائد موقوفات مازندران اهدا می‌شود.

وی افزود: عوائد موقوفات حوزه تحصیل و کمک به دانش‌آموزان در راستای طرح مهر تحصیلی و اجرای نیت واقف هزینه و بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار توزیع می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران خاطرنشان کرد: تمامی عوائد موقوفات استان بر اساس نظر واقف در وقف نامه عمل می‌شود و هیچ گونه انحرافی در آن وجود ندارد.

حیدری با بیان این اینکه وقف‌های جدید با نیات مرتبط با کمک به دانش آموزان و دانشجویان ایجاد شود، تصریح کرد: این طرح هر ساله با هدف محرومیت‌زدایی از دانش‌آموزان بی‌بضاعت صورت می‌پذیرد که در تلاشیم حتی یک دانش‌آموز از تحصیل محروم نباشد و یا در روند تحصیل دچار مشکل نشود.

وی از توزیع ۷۰۰ بسته تحصیلی بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار مازندران خبر داد و گفت: در راستای طرح مهر تحصیلی از محل عوائد موقوفات ۷۰۰ بسته تحصیلی به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تهیه و توزیع شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران تصریح کرد: در راستای طرح مهر تحصیلی ۴۶۰ بسته تحصیلی برای مقطع ابتدایی و ۲۴۰ بسته تحصیلی برای مقطع متوسطه تهیه و توزیع شده است.

حیدری در پایان با اعلام اینکه همه جامعه باید از ثمرات و برکات وقف برخوردار شوند، گفت: هر فردی در ترویج فرهنگ وقف گام مؤثری بردارد از ثواب وقف برخوردار می‌شود؛ که بهتر است همه در ترویج فرهنگ وقف گام جدی و اساسی برداریم.