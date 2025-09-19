نکاتی برای تغذیه سالم دانش آموزان در وقت مدرسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید جلیل معصومی گفت: قرار دادن خوراکی‌های سبک و مغذی مانند میوه تازه، مغزها و لقمه‌های خانگی در کیف دانش‌آموزان به افزایش انرژی، تمرکز و یادگیری آنها در طول روز تحصیلی کمک می‌کند و از مصرف تنقلات ناسالم جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به اینکه همراه داشتن بطری آب در مدرسه بسیار مهم است تا بدن در طول روز دچار کم آبی نشود، افزود: میوه‌های تازه مانند سیب، موز و پرتقال، مغزهایی مانند بادام و گردو، لقمه‌های نان و پنیر یا تخم‌مرغ و کشمش، بیسکویت سبوس‌دار یا کیک خانگی، از بهترین گزینه‌ها برای میان وعده دانش‌آموزان است.

این متخصص تغذیه بالینی، مصرف مداوم چیپس، پفک، نوشابه و فست‌فود ها را موجب افزایش چاقی، پوسیدگی دندان و کاهش تمرکز و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان عنوان کرد.

معصومی با تأکید بر نقش والدین در راستای آموزش فرزندان در تهیه تغذیه مناسب برای مدرسه، گفت: مشارکت فرزندان در آماده‌سازی میان وعده‌ها نه تنها علاقه آنان را به خوراکی‌های سالم افزایش می‌دهد، بلکه عادات غذایی سالم را به شکل غیرمستقیم در آنها آموزش می‌دهد.

وی همچنین توصیه کرد: علاوه بر میان‌وعده، والدین لازم است هر روز صبحانه کامل و سالم، ناهار مغذی و شام سبک برای فرزندان خود فراهم کنند تا انرژی کافی، رشد مناسب و سلامت جسمی و ذهنی دانش‌آموزان تأمین شود.

معصومی در خصوص صبحانه کامل گفت: اگر وقت کافی برای خوردن صبحانه ندارید، ترکیب ساده‌ای مانند شیر و خرما، ساندویچ پنیر و گردو یا موز با شیر می‌تواند جایگزین مناسبی باشد و بهترین گزینه‌ها برای مصرف یک صبحانه کامل، شامل شیر با نان سبوس‌دار یا غلات کامل، تخم‌مرغ آب‌پز یا نیمرو، نان و پنیر با سبزیجات، و عسل یا خرما است؛ برای تنوع می‌توان از میوه، اسموتی یا پنکیک خانگی نیز استفاده کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه ناهار باید پروتئین و سبزیجات کافی داشته باشد، افزود: ناهار مانند برنج یا نان سبوس‌دار با مرغ، ماهی، گوشت کم‌چرب یا خوراک حبوبات مانند خوراک عدس و لوبیا همراه با سالاد سبزیجات و سبزی خوردن، همچنین لقمه‌های مناسب مدرسه از جمله، ساندویچ خانگی سالم مانند مرغ گریل شده با سبزیجات یا کوکو می‌تواند مناسب باشد.

معصومی با بیان اینکه شام باید سبک و کامل باشد و حداقل دو ساعت قبل از خواب خورده شود، اظهار کرد: غذایی مانند سوپ سبزیجات با مرغ، املت با سبزیجات یا خوراک حبوبات برای شام مناسب است همچنین بهتر است که از مصرف فست‌فود و غذاهای چرب در وعده شام پرهیز شود.