شرایط سلامت سالادهای فروشگاهی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمدرضا نصیری گفت: سالادهای فروشگاهی و صنعتی باید از نظر تازگی و سلامت بررسی شوند؛ به گونه‌ای که برگ‌ها شاداب، بدون پژمردگی یا لکه‌های قهوه‌ای بوده و بسته‌بندی‌ها نیز سالم و پلمپ باشند.

وی با اشاره به اهمیت توجه به تاریخ تولید و انقضا، افزود: در صورتی که تولیدکننده روی بسته اعلام کرده محصول شسته شده و آماده مصرف است، نیازی به شست‌وشو نیست؛ اما در مواردی که چنین اطلاعاتی درج نشده یا مشخص نیست، توصیه می‌شود سالاد قبل از مصرف با آب سالم شسته شود.

نصیری همچنین بر ضرورت بررسی سس‌ها و افزودنی‌های همراه برخی سالادها تأکید کرد و گفت: محصولاتی که بیش از چند ساعت در دمای محیط مانده یا علائم فساد دارند، به هیچ عنوان نباید مصرف شوند.

وی خاطرنشان کرد: پس از باز کردن بسته، نگهداری سالاد در یخچال و مصرف سریع آن ضروری است.