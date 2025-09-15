  1. سلامت
  2. تغذیه
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

شرایط سلامت سالادهای فروشگاهی اعلام شد

شرایط سلامت سالادهای فروشگاهی اعلام شد

سرپرست اداره امور مراکز نگهداری، توزیع و کترینگ‌های فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، توصیه‌هایی درباره تازگی، ظاهر و شرایط نگهداری سالادهای بسته‌بندی‌شده ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمدرضا نصیری گفت: سالادهای فروشگاهی و صنعتی باید از نظر تازگی و سلامت بررسی شوند؛ به گونه‌ای که برگ‌ها شاداب، بدون پژمردگی یا لکه‌های قهوه‌ای بوده و بسته‌بندی‌ها نیز سالم و پلمپ باشند.

وی با اشاره به اهمیت توجه به تاریخ تولید و انقضا، افزود: در صورتی که تولیدکننده روی بسته اعلام کرده محصول شسته شده و آماده مصرف است، نیازی به شست‌وشو نیست؛ اما در مواردی که چنین اطلاعاتی درج نشده یا مشخص نیست، توصیه می‌شود سالاد قبل از مصرف با آب سالم شسته شود.

نصیری همچنین بر ضرورت بررسی سس‌ها و افزودنی‌های همراه برخی سالادها تأکید کرد و گفت: محصولاتی که بیش از چند ساعت در دمای محیط مانده یا علائم فساد دارند، به هیچ عنوان نباید مصرف شوند.

وی خاطرنشان کرد: پس از باز کردن بسته، نگهداری سالاد در یخچال و مصرف سریع آن ضروری است.

کد خبر 6589910
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها