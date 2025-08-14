به گزارش خبرنگار مهر، گلابی از گذشتههای دور در مناطقی مانند آسیای شرقی و اروپا کشت میشده و سپس به مناطق دیگر جهان معرفی شده است. تاریخچه کشت گلابی به هزاران سال قبل بازمیگردد، بهویژه در تمدنهای یونان و روم باستان که از گلابی در تغذیه و پزشکی استفاده میکردند. این میوه با توجه به نوع آب و هوای منطقه در انواع مختلف و با طعمهای متفاوت تولید میشود.
میوه گلابی مخروطی شکل، گوشت دار، شیرین و یا ترش و درختی است که ارتفاع آن تقریباً به ۱۰ متر میرسد. درخت گلابی بیشتر در مناطق سردسیر و کوهستانی مانند البرز و شمال ایران میروید. مصرف انواع میوهها و سبزیجات به علت وجود بسیار زیاد مواد مغذی مانند ویتامینها به میزان زیادی بیماریهای موجود در بدن را کاهش میدهد و مصرف گلابی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
حدوداً ۳۰۰۰ نوع گلابی در جهان وجود دارد که بر اساس اندازه، شکل، شیرینی و سفتی دستهبندی میشوند. در این مطلب میخواهیم با خواص گلابی و خواص کمپوت گلابی برای سلامتی آشنا شویم؛ پس تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.
خواص گلابی در طب ایرانی
مزاج میوه گلابی، گرم و تر است و از خواص گلابی میتوان به ملین بودن اشاره کرد و همچنین این میوه باعث تأمین رطوبت بدن و رفع یبوست است، دیگر خواص گلابی این است که از بروز بیماریهای عصبی جلوگیری میکند، به تأمین رطوبت مغز کمک مینماید و سبب رفع تشنگی، تنگی نفس و سوزش مثانه نیز میشود.
از مضرات گلابی در طب ایرانی میتوان تنها به خوردن گلابی با معده خالی اشاره کرد. همچنین در طب سنتی آماده است که پس از مصرف گلابی، آب ننوشید.
خواص گلابی برای سنگ کلیه
یکی از خواص گلابی برای سنگ کلیه است، زیرا نهتنها حاوی مقادیر زیادی آب است و به کارکرد کلیهها و دفع سنگ و حتی بهبود عفونت مجاری ادراری کمک میکند؛ بلکه میتوانید با استفاده از جوشانده برگ گلابی، به دفع سنگ کلیه، دفع سنگ مثانه و همچنین بهبود ورم پروستات خود کمک نمائید.
خواص گلابی برای یبوست
فیبر موجود در گلابی مواد غذایی را جمع میکند و بهصورت توده در میآورد، در نتیجه غذا راحتتر از میان روده عبور میکند که مهمترین فواید گلابی برای یبوست است. همچنین سبب ترشحات معده و شیرهی گوارشی میشود و حرکات روده را تنظیم میکند و احتمال ابتلاء به یبوست و اسهال را کاهش میدهد.
خواص گلابی برای پیشگیری از سرطان
مانند سایر میوهها، گلابی سرشار از آنتیاکسیدانها است. آنتیاکسیدانها با رادیکالهای آزاد مبارزه میکنند؛ به همین دلیل گلابی با دارا بودن ویتامین C، ویتامین A، ترکیبات فلانوئید، بتاکاروتن، لوتئین و زیگزانتین میتواند به پیشگیری از سرطان و بسیاری از بیماریها کمک کند.
خواص گلابی برای ریه
در واقع وجود آنتیاکسیدانها و سایر مواد موجود در گلابی این میوه پاییزی را تبدیل به یک ضدالتهاب قوی کرده که با این خاصیت خود به پاکسازی ریه و کاهش گلو درد و حتی سایر دردهای التهابی کمک میکند. به همین دلیل از فواید گلابی برای ریه و التهابات آن استفاده میکنند تا در روزهای سرد پاییزی از بسیاری از بیماریهای ریوی پیشگیری کند.
خواص گلابی برای قلب
از خواص گلابی در طب اسلامی، به خاصیت آن برای قلب اشاره شده است که این به دلیل وجود میزان بالایی پتاسیم در آن است. سیب دارای کلسیم فراوانی است و به همین دلیل مصرف سیب و گلابی در کنار یکدیگر برای تقویت قلب و حفظ سلامتی بدن بسیار مفید است. همچنین بهبود گردش خون، جلوگیری از نقصهای هنگام تولد، کاهش التهاب، مراقبت و تقویت استخوانها و همچنین تقویت پوست و مو نیز از خواص دیگر گلابی است.
خواص گلابی برای کاهش وزن
گلابی برخلاف برخی از میوهها یکی از میوههای کمکالری است و یک گلابی متوسط فقط ۵ درصد از کالری مورد نیاز روزانه در یک رژیم غذایی سالم را در خود دارد. از طرفی مواد مغذی زیاد و فیبر بالایی دارد و برای مدت طولانیتری شما را سیر نگه میدارد. به همین دلیل افرادی که به دنبال کاهش وزن هستند، بیشتر از گلابی برای این منظور استفاده میکنند.
گلابی جنگلی
گلابی جنگلی نوعی از گلابی است که بهطور طبیعی در مناطق کوهستانی و جنگلی رشد میکند. این نوع گلابی کوچکتر از گلابیهای کشتشده است و طعم آن اغلب ترشتر است. گلابی جنگلی در طب سنتی بهدلیل خواص درمانی آن مورد استفاده قرار میگیرد.
خواص گلابی جنگلی
گلابی جنگلی به دلیل داشتن ترکیبات قویتر از جمله آنتیاکسیدانها و مواد ضدالتهابی، در طب سنتی برای درمان بیماریهای مختلف استفاده میشود. مصرف گلابی جنگلی میتواند به بهبود عملکرد دستگاه تنفسی، کاهش التهاب و تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کند.
گلابی، میوهای خوشطعم و ارزشمند است که در سبد غذایی بسیاری از افراد جای دارد. این میوه سرشار از ویتامینها، مواد معدنی و فیبر است و به همین دلیل خواص درمانی بسیاری دارد. مصرف منظم گلابی میتواند به بهبود هضم، کاهش وزن، تقویت سیستم ایمنی بدن و حتی کاهش خطر ابتلاء به برخی بیماریها کمک کند. با این حال، نفخ، گاز و اسهال از عوارض گلابی به شمار میروند. بنابراین برای بهرهمندی از تمام فواید گلابی توصیه میشود که آن را به صورت متعادل و به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم مصرف کنید.
نظر شما