به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه شنبه در نشست ستاد دهه فجر این شهرستان ضمن قدردانی از همراهی و تلاش مدیران و همکاران دستگاههای اجرایی اظهار داشت: دهه فجر یک جشن ملی است که همواره در ذهن مردم با برنامههای فرهنگی ماندگار شده و در کنار پروژههای عمرانی، باید به اقدامات فرهنگی اثرگذار نیز توجه ویژه شود.
وی با اشاره به ضرورت مشارکت دستگاههایی همچون آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی افزود: انتظار داریم امسال نیز برنامههای فرهنگی ارزشمندی در سطح شهرستان برگزار شود تا فضای دهه فجر با نشاط و امیدآفرینی همراه باشد.
فرماندار دشتی با بیان اینکه زمان باقیمانده تا دهه فجر محدود است، تصریح کرد: عملاً حداکثر ۲۰ روز برای جمعبندی نهایی پروژهها فرصت داریم و هر پروژهای که تا پایان دیماه به مرحله قابل افتتاح یا کلنگزنی برسد، در برنامههای دهه فجر قرار خواهد گرفت.
مقاتلی با تأکید بر اولویت کیفیت بر کمیت پروژهها خاطرنشان کرد: افتتاح پروژههایی که فاقد زیرساختهای لازم مانند آب، برق یا ایمنی هستند، به هیچوجه قابل قبول نیست و این رویکرد نه به صلاح مردم است و نه با منطق و اخلاق مدیریتی سازگار است.
وی افزود: حتی برای مثال در پروژههای راهسازی نیز در صورت اتمام باید تمامی الزامات از جمله خطکشی، علائم ایمنی و استانداردهای لازم پیش از افتتاح لحاظ شود تا پروژهای کامل و ماندگار به مردم تحویل داده شود.
فرماندار دشتی از برگزاری جلسات ستاد دهه فجر بهصورت هفتگی خبر داد و گفت: دستگاههای اجرایی موظفاند گزارش پیشرفت پروژههای خود را بهصورت منظم و هفتگی ارائه دهند و پروژههای ادارات حداکثر تا پایان وقت اداری فردا بهصورت مکتوب اعلام شود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت ثبت اطلاعات در سامانه «منتاک»، تأکید کرد: شاخص ارزیابی پروژهها بر اساس این سامانه است و لازم است مدیران با دقت و جدیت، اطلاعات پروژهها را از طریق ادارات کل مربوطه پیگیری و ثبت کنند.
مقاتلی با قدردانی از عملکرد دهیاریها و تلاش و پیگیری بخشداران شهرستان گفت: شهرستان دشتی در حوزه پروژههای ثبت شده دهیاریها جز شهرستانهای پیشرو استان است که این موضوع جای تقدیر دارد.
وی با تأکید بر اینکه پروژههای دهه فجر باید امیدآفرین و مسئلهمحور باشند، افزود: افتتاح پروژههایی در حوزه آموزش، راه، مسکن و خدمات عمومی میتواند شیرینی و حلاوت واقعی دهه فجر را به مردم منتقل کند و نشان دهد با وجود همه چالشها، خدمترسانی به مردم با جدیت ادامه دارد.
