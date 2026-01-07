  1. استانها
فرماندار دشتی: امیدآفرینی وظیفه همه مدیران است

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: امیدآفرینی و حفظ آرامش اجتماعی وظیفه اصلی همه مدیران است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در نشست شورای اداری این شهرستان، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رجب، با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: اگر از سمت مردم نارضایتی وجود دارد همه ما در قبال آن مسئولیت داریم.

وی با بیان اینکه در طول دوران انقلاب اسلامی همواره با مشکلات و چالش‌های متعددی مواجه بوده‌ایم، افزود: ایستادگی نظام و مردم بر آرمان‌های انقلاب اسلامی دلیل اصلی دشمنی دشمنان با جمهوری اسلامی است و امروز نیز دشمن تلاش دارد با ایجاد ناامیدی، مردم را از انقلاب مأیوس کند.

فرماندار دشتی تأکید کرد: برای عبور از این شرایط باید همت مضاعفی صورت گیرد و همه مدیران و دستگاه‌ها موظف‌اند با عملکرد درست و منطقی در جامعه امیدآفرینی کنند و تردیدی نیست ان‌شاءالله با همدلی و انسجام از این شرایط نیز عبور خواهیم کرد.

مقاتلی با اشاره به موضوع تخصیص ارز بیان کرد: جمع‌بندی نهایی دولت در این حوزه، واگذاری مدیریت به خود مردم و اعتماد به ظرفیت‌های مردمی است.

وی از مشارکت مدیران و همراهی مردم در برگزاری مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام تقدیر کرد و گفت: مردم شهرستان دشتی با آبروداری و حضور پرشور خود، بار دیگر وفاداری‌شان به آرمان‌های شهدا را نشان دادند.

فرماندار دشتی همچنین با اشاره به بارندگی‌های اخیر اظهار کرد: هماهنگی مطلوبی میان دستگاه‌های مدیریت بحران وجود داشت که جای تقدیر دارد و این هماهنگی باید تقویت شود.

مقاتلی با تأکید بر اهمیت برگزاری کنگره شهدای استان افزود: همه دستگاه‌ها باید با جدیت پای کار باشند و در این رویداد مهم فرهنگی نقش‌آفرینی کنند.

وی از دست‌اندرکاران برگزاری مراسم اعتکاف تقدیر کرد و گفت: برنامه‌های اعتکاف امسال به‌صورت کیفی و مطلوب برگزار شد که نشان‌دهنده تلاش و برنامه‌ریزی مناسب مجموعه‌های اجرایی و فرهنگی است.

لزوم ایفای نقش همه دستگاه‌ها در تنظیم بازار

فرماندار دشتی بر لزوم ایفای نقش همه دستگاه‌ها در تنظیم بازار تأکید کرد و افزود: کنترل بازار و تأمین معیشت مردم نیازمند همکاری و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌هاست.

مقاتلی از مدیران خواست پروژه‌های قابل افتتاح و کلنگ‌زنی دهه فجر را در اسرع وقت به فرمانداری اعلام و در سامانه «منتاک» ثبت کنند و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع در این زمینه ضروری است.

وی با انتقاد از عدم هماهنگی برخی مدیران کل با شهرستان اظهار کرد: متأسفانه برخی اظهار نظرها نشان می‌دهد که بعضی مدیران کل اطلاع دقیقی از شرایط شهرستان ندارند و بدون هماهنگی با شهرستان ضمن حضور در مناطق مختلف شهرستان مسیری در پیش گرفته و اقداماتی انجام می‌دهند که می‌تواند شهرستان را وارد تنش کند.

وی همچنین خواستار تعامل و همکاری صحیح درون شهرستانی دستگاه‌های مختلف شدند. فرماندار دشتی با تأکید بر آگاهی و هوشیاری مردم افزود: مردم ما مردمی فهیم و آگاه هستند و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید خود مراقبتی را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهند.

مقاتلی از همراهی و حضور برخی مدیران کل در شهرستان و برگزاری میز خدمت آدینه تقدیر کرد و گفت: «دوشنبه‌های پاسخگویی» نیز با جدیت در حال پیگیری است و باید استمرار داشته باشد.

وی با اشاره به انتخابات سال آینده تصریح کرد: همه دستگاه‌ها موظف‌اند همکاری لازم را برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور داشته باشند و با توجه به انجام مبادله موافقت‌نامه‌ها، مدیران باید پیگیری اجرای آن‌ها را با جدیت دنبال کنند.

