به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران این شهرستان که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، با تسلیت ایام ماه صفر و گرامیداشت یاد و خاطره خبرنگاران شهید و فقید استان و شهرستان، گفت: ۱۷ مرداد تنها یک تاریخ تقویمی نیست و همه روزها متعلق به خبرنگار است.

فرماندار دشتی افزود: خبرنگاران می‌توانند منادی روشنگری و آگاهی‌بخشی باشند و رسالت خطیری بر دوش دارند و همه قدردان تلاش و ایثار آنان هستیم و تلاش داریم زمینه‌های تسهیل فعالیت این عزیزان در شهرستان را فراهم کنیم.

مقاتلی با اشاره به اینکه از دل همین شهرستان برخاسته‌ام و این منصب را تکلیف می‌دانم، اظهار کرد: در ماه‌های گذشته گذشته با وجود همه مشکلات، در مسیر رضایتمندی مردم گام برداشته‌ایم و تلاش کرده‌ایم آنچه منافع عمومی را حاصل می‌کند در پیش بگیریم.

وی همچنین عنوان کرد: تغییرات مدیریتی بر اساس ضوابط وزارت کشور بوده و اکنون انسجام و وحدت خوبی در شهرستان وجود دارد.

وی سه ظرفیت مهم شهرستان را کوه، دشت و دریا دانست و گفت: برنامه‌های عملیاتی شهرستان تدوین و اعتبارات عمرانی با رتبه سوم توزیع اعتبارات استان اختصاص یافته است.

فرماندار دشتی از رشد ۱۰۰ درصدی اعتبارات حوزه آموزش، رشد سه برابری حوزه فرهنگ و ارشاد و فعال بودن پروژه‌های راهداری خبر داد و افزود: امسال هزار میلیارد ریال اعتبار به حوزه راهداری اختصاص یافته است.

وی راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان را از مطالبات جدی مردم عنوان کرد و گفت: این مهم با جدیت در حال پیگیری است.

فرماندار دشتی بیان کرد: در هفته دولت امسال، طرح‌ها و پروژه‌هایی به ارزش قریب به دو همت افتتاح و کلنگ‌زنی خواهد شد که نسبت به سال گذشته رشد ۲.۵ برابری دارد.

مقاتلی با اشاره به اینکه دشتی قطب نیروگاه‌های خورشیدی است، اظهار داشت: حدود ۷۰۰ هکتار زمین برای این طرح‌ها اختصاص یافته و از ۲۷ ساخت گاه پیش‌بینی‌شده در استان، ۱۷ ساخت گاه در شهرستان دشتی قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین لایروبی اسکله صیادی بندر لاور ساحلی با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال بزودی انجام می‌شود.

مقاتلی به اجرای طرح «دوشنبه‌های پاسخگویی» برای ارتباط تخصصی مدیران با خبرنگاران و «سه‌شنبه‌های تسهیل‌گری» برای رفع موانع تولید اشاره کرد و افزود: نقد سازنده همراه با ارائه راهکار، به نفع مدیران است و از آن استقبال می‌کنیم.

در این نشست که سه ساعت به طول انجامید خبرنگاران مهمترین مطالبات مردم را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند و در پایان با اهدا هدایایی از آنها تجلیل به عمل آمد.