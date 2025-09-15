  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۴

کاهش صادرات نفت عراق به آمریکا

کاهش صادرات نفت عراق به آمریکا

سازمان اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که صادرات نفت عراق به این کشور در ماه آگوست کمتر از ۸ میلیون بشکه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از عراقی نیوز، سازمان اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که در ماهی که گذشت عراق به عنوان یکی از اصلی ترین صادرات کنندگان نفت به این کشور، کمتر از ۸ میلیون بشکه نفت به آمریکا صادر کرده و نرخ آن حتی در هفته دوم ماه آگوست به روزانه ۱۲۸ هزار بشکه رسیده است.

این رقم نسبت به ماه جولای کمتر بوده و عراق را در جایگاه پنجمین کشور صادر کننده نفت به آمریکا قرار داده است.

بنا به اعلام سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، در این بین به ترتیب کانادا، عربستان، مکزیک و برزیل بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت به آمریکا بوده اند.

میزان صادرات نفت عربستان به آمریکا هم در ماه آگوست ۹.۳۶ میلیون بشکه بوده و در این مدت لیبی هم ۳.۵۳ میلیون بشکه نفت به آمریکا فروخته است.

به طور کلی عراق در سال ۲۰۲۴ در مجموع حدود ۹۵ میلیون بشکه به آمریکا نفت صادر کرده است.

کد خبر 6589872
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها