کاهش صادرات نفت عراق به آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از عراقی نیوز، سازمان اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که در ماهی که گذشت عراق به عنوان یکی از اصلی ترین صادرات کنندگان نفت به این کشور، کمتر از ۸ میلیون بشکه نفت به آمریکا صادر کرده و نرخ آن حتی در هفته دوم ماه آگوست به روزانه ۱۲۸ هزار بشکه رسیده است.

این رقم نسبت به ماه جولای کمتر بوده و عراق را در جایگاه پنجمین کشور صادر کننده نفت به آمریکا قرار داده است.

بنا به اعلام سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، در این بین به ترتیب کانادا، عربستان، مکزیک و برزیل بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت به آمریکا بوده اند.

میزان صادرات نفت عربستان به آمریکا هم در ماه آگوست ۹.۳۶ میلیون بشکه بوده و در این مدت لیبی هم ۳.۵۳ میلیون بشکه نفت به آمریکا فروخته است.

به طور کلی عراق در سال ۲۰۲۴ در مجموع حدود ۹۵ میلیون بشکه به آمریکا نفت صادر کرده است.