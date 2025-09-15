مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجاهد بنی عامریان پیش از ظهر دوشنبه در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان کردستان به عنوان مدیرکل صدا و سیمای استان معرفی شد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان در این مراسم اظهار کرد: در دوران اشباع اطلاعات، تنها رسانه‌هایی دیده می‌شوند که یا متفاوت‌اند یا برتر. باید با طراحی دقیق و بهره‌گیری از فرصت‌ها، مسیر تعمیق سه مؤلفه هویت‌محوری، عدالت‌گستری و شتاب‌دهی به پیشرفت را دنبال کنیم.

مجاهد بنی‌عامریان گفت: تاریخ حضور انسان، خاطره حقیقت و تجلی ذات اطفال وجود در ادوار تاریخ است؛ هنر آئینی تمام‌نمای این تجلی است.

وی کردستان را «سرزمین مجاهدت‌های خاموش» خواند و گفت: به خود می‌بالم که بار دیگر در این دیار فرهنگی و هنری حضور یافتم؛ سرزمینی که همواره در سه ساحت حماسه و عرفان، مردمانی هنرمند و ریشه‌دار را پرورش داده است.

کردستان مرکز دنیای رسانه‌ای ماست

مدیرکل صدا و سیمای کردستان با تأکید بر اینکه در گفتمان انقلاب اسلامی، هر نقطه‌ای از کشور می‌تواند مرکز دنیا برای خدمت باشد، گفت: فرصت‌ها مانند ابر می‌گذرند؛ خدمت در رسانه، یک فرصت بی‌نظیر است. امروز در این بازار اشباع‌شده اطلاعات، باید یا متفاوت باشیم یا برتر.

وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی رسانه‌ای، بر بهره‌برداری از ظرفیت‌های نو در برنامه‌سازی، تولید محتوا و حضور مؤثر در فضای رسانه‌ای تأکید کرد.

بنی‌عامریان با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی کردستان، از آن به‌عنوان «شهر خلاق موسیقی، دیار نوروز و آئین‌های باستانی» یاد کرد و افزود: در کردستان، از محمد بروجردی تا چمران و همت، از فاطمه اسدی تا ناهید فاتحی، همه شهدای بزرگی هستند که هویت این سرزمین را با خون خود امضا کرده‌اند.