صدا و سیما از ارکان اصلی اطلاع رسانی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان اظهار کرد: صدا و سیما به عنوان یکی از ارکان اصلی اطلاع رسانی و فرهنگسازی در جامعه میتواند پل ارتباطی بین مردم و دولت در افزایش اعتماد عمومی و تقویت انسجام ملی باشد.
وی افزود: صدا و سیما در جنگ ۱۲ روزه عملکرد خوبی داشت و در ایام اربعین نیز در معرفی استان بخوبی ظاهر شد و در ایام هفته دولت و هفته وحدت پوشش خوبی از برنامهها نشان داد.
وی با تقدیر از فعالیتهای ارزشمند دو سال گذشته مدیرکل سابق صدا و سیما در استان و فعالیت سرپرست صدا و سیما در دو ماه اخیر اذعان کرد: برای مجاهد بنی عامریان مدیرکل جدید نیز آرزوی موفقیت کرد.
استاندار کردستان بیان کرد: کردستان استانی فرهنگی است که توسط مقام معظم رهبری به این نام خطاب شده و دارای ظرفیتهای ارزشمند و سرمایههای خوبی است.
لهونی هنرمندان برجسته استان را از ظرفیتهای ارزشمند استان خواند و افزود: هر چقدر هنرمندان بیشتری جذب کنیم و در صدا و سیما از توانمندی آنها بیشتر استفاده شود به سرمایه اجتماعی مرکز کردستان و کشور اضافه شده است.
وی گفت: هنرمندان استان کردستان این طرفی را دارند که در پروژههای ملی مورد استفاده قرار بگیرند و نیاز است نگاه ویژهای به آنها شود.
در این مراسم مجاهد بنی عامریان به عنوان مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان معرفی و از تلاشهای علی مرادی مدیرکل سابق تقدیر شد.
نظر شما