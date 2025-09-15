صدا و سیما از ارکان اصلی اطلاع رسانی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان اظهار کرد: صدا و سیما به عنوان یکی از ارکان اصلی اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی در جامعه می‌تواند پل ارتباطی بین مردم و دولت در افزایش اعتماد عمومی و تقویت انسجام ملی باشد.

وی افزود: صدا و سیما در جنگ ۱۲ روزه عملکرد خوبی داشت و در ایام اربعین نیز در معرفی استان بخوبی ظاهر شد و در ایام هفته دولت و هفته وحدت پوشش خوبی از برنامه‌ها نشان داد.

وی با تقدیر از فعالیت‌های ارزشمند دو سال گذشته مدیرکل سابق صدا و سیما در استان و فعالیت سرپرست صدا و سیما در دو ماه اخیر اذعان کرد: برای مجاهد بنی عامریان مدیرکل جدید نیز آرزوی موفقیت کرد.

استاندار کردستان بیان کرد: کردستان استانی فرهنگی است که توسط مقام معظم رهبری به این نام خطاب شده و دارای ظرفیت‌های ارزشمند و سرمایه‌های خوبی است.

لهونی هنرمندان برجسته استان را از ظرفیت‌های ارزشمند استان خواند و افزود: هر چقدر هنرمندان بیشتری جذب کنیم و در صدا و سیما از توانمندی آنها بیشتر استفاده شود به سرمایه اجتماعی مرکز کردستان و کشور اضافه شده است.

وی گفت: هنرمندان استان کردستان این طرفی را دارند که در پروژه‌های ملی مورد استفاده قرار بگیرند و نیاز است نگاه ویژه‌ای به آنها شود.

در این مراسم مجاهد بنی عامریان به عنوان مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان معرفی و از تلاش‌های علی مرادی مدیرکل سابق تقدیر شد.