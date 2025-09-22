https://mehrnews.com/x39634 ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵ کد خبر 6597999 استانها گیلان استانها گیلان ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵ رودخانه کرگانرود تالش طغیان کرد تالش- رودخانه کرگانرود تالش بر اثر بارش شدید باران سیلابی و طغیان کرد. دریافت 8 MB فیلم: بابک شفقتی کد خبر 6597999 کپی شد مطالب مرتبط هشدار سیل و طغیان رودخانهها روزهای پایانی تابستان در مازندران هشدار طغیان رودخانههای فصلی در نیمه شمالی و شرقی آذربایجان شرقی هشدار سطح زرد هواشناسی در گیلان صادر شد؛ احتمال وقوع سیلاب برچسبها طغیان رودخانه تالش بارش باران
