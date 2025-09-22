  1. استانها
  2. گیلان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

رودخانه کرگانرود تالش طغیان کرد

رودخانه کرگانرود تالش طغیان کرد

تالش- رودخانه کرگانرود تالش بر اثر بارش شدید باران سیلابی و طغیان کرد.

دریافت 8 MB

فیلم: بابک شفقتی

کد خبر 6597999

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها