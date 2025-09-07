هوای نسبتاً پایدار در آذربایجان شرقی؛کاهش دما و مه صبحگاهی در ارسباران

مرتضی نریمان در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت آب و هوای آذربایجان شرقی اظهار کرد: بررسی دادهها نشان میدهد که تا فردا هوای آذربایجان شرقی عمدتاً صاف تا نیمهابری خواهد بود و در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد خفیف تا متوسط پیشبینی میشود.
وی با اشاره به ورود جریانات پرفشار از سمت شمال استان افزود: این شرایط میتواند موجب شکلگیری مه صبحگاهی بهویژه در ارتفاعات ارسباران شود؛ پدیدهای که احتمالاً دید رانندگان را کاهش داده و بر تردد در جادههای کوهستانی اثر خواهد گذاشت.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ثبات نسبی جوی فرصتی مناسب برای فعالیتهای روزمره و سفرهای دروناستانی فراهم میآورد، اما وزش بادهای مقطعی ممکن است در برخی نقاط موجب خیزش گرد و خاک شود.
نریمان از رانندگان خواست بهویژه در ساعات صبح و شب هنگام تردد در محورهای کوهستانی با احتیاط بیشتری حرکت کنند.
