۱۷۰ همت منابع مالی برای توسعه صنایع تبدیلی نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ هشتمین نمایشگاه کشاورزی آیفارم با حضور معاونان وزارت جهاد کشاورزی در شهر آفتاب افتتاح شد.

کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در این مراسم، گفت: معتقدم کشاورزی بدون صنایع تبدیلی و تکمیلی ظلم بزرگی به منابع پایه کشور است.

وی افزود: در سال‌های گذشته در این مقطع زمانی با اخباری ناخوشایند از صف کامیون‌هایی که بار گوجه فرنگی داشتند و در حال از بین رفتن محصولات بودیم. خوشبختانه امروز با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی گوجه فرنگی تبدیل به فرآورده غذایی شده یا در بازار داخل به مصرف می‌رسد یا صادر شده و ارزآوری دارند.

این مسئول دولتی ادامه داد: در ۲۴ روز شهریور ماه ۸۵۰ هزار تن گوجه فرنگی جذب صنایع تبدیلی و تکمیلی شدند. این یعنی مراقبت از محصولات کشاورزی و منابع پایه کشور.

ذوالفقاری با بیان اینکه امسال ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک عامل در نظر گرفته شده است، گفت: در این راستا برخی بانک‌های غیرتخصصی به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند.

وی افزود: این بانک‌ها یا تسهیلاتی پرداخت نمی‌کنند یا اگر پرداخت می‌شود هدفمند نیست.

ذوالفقاری در پایان گفت: برای توسعه صنایع تبدیلی به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است که ضروری است با راهکارهایی تأمین شود تا هدررفت محصولات کشاورزی به حداقل برسد.