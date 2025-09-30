شتاب در توسعه مکانیزاسیون باغبانی برای کاهش ضایعات کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در سی امین وبینار آموزشی- تخصصی روابط عمومی با اشاره به قرار گرفتن ماشین‌آلات باغی در سبد حمایتی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: طی یک سال اخیر در حوزه اعطای تسهیلات مکانیزاسیون به باغداران تلاش های خوبی صورت گرفته و دفاتر تخصصی معاونت امور باغبانی نیز نیازهای مکانیزاسیون باغی را احصا کرده اند که در سبد حمایتی وزارتخانه قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: در دوره اخیر با حمایت وزیر جهاد کشاورزی، یک ساز و کار و ردیف اعتباری جدیدی با تفاهم با تراکتورسازی تبریز و بانک کشاورزی برای اعطای تسهیلات به باغداران و توسعه مکانیزاسیون ایجاد شده که می تواند موثر باشد.

وی با بیان اینکه توسعه مکانیزاسیون تنها به معنای ورود ماشین های کاشت، داشت و برداشت در اراضی کشاورزی و باغی نیست، عنوان کرد: مکانیزاسیون شامل ماشین ها و تجهیزات پس از برداشت از جمله سردخانه ها، واحدهای سورت، بسته بندی و فرآوری است که می تواند موجب کاهش ضایعات و افزایش کیفیت محصولات باغی شود.

برومندی افزود: یکی از شاخص های مهم در توسعه کشاورزی، ضریب مکانیزاسیون است و باید تلاش کنیم فاصله خود را در این حوزه با متوسط جهانی کاهش دهیم.

وی ادامه داد: متوسط ضریب مکانیزاسیون در جهان بیش از ۴.۸ اسب بخار در هکتار است و یکی از دلایل فاصله کشور ما با جهان در این حوزه، کوچک بودن اراضی کشاورزی و کشاورزی معیشتی کشور است.

وی تصریح کرد: بر اساس سرشماری اخیر، بیش از ۷۵ درصد اراضی یا واحدهای کشاورزی در ایران در قطعات زیر پنج هکتار هستند ضمن آنکه تعداد صنایع تبدیلی کوچک هم زیاد داریم، از این رو مکانیزاسیون در کشاورزی معیشتی به معنای واقعی متصور نیست.

وی درباره میزان ضایعات کشاورزی نیز اذعان کرد: ضایعات بخش کشاورزی با توجه به توسعه مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی و تکمیلی، عملیات به زراعی و مدیریت اراضی کمتر از ۱۵ درصد شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، ادعاهای مربوط به ضایعات ۳۰ درصدی در بخش کشاورزی را رد کرد و گفت: سازمان فائو، ضایعات در کشاورزی و غذا را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد اعلام کرده که شامل ضایعات پس از برداشت از جمله مصرف و حین حمل و نقل است.

وی میزان ضایعات کشاورزی در کشورهای توسعه یافته را ۸ درصد عنوان کرد.