به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ هشتمین نمایشگاه کشاورزی آیفارم با حضور معاونان وزارت جهاد کشاورزی در شهر آفتاب افتتاح شد.

پیمان اسکندری، رئیس شرکت شهرک‌های کشاورزی در این مراسم گفت: نمایشگاه در دنیا محلی برای توسعه تجاری و آشنایی با فناوری نوین است. در حوزه کشاورزی نمایشگاه آیفارم توانسته جای خود را در توسعه کشاورزی باز کند و ارائه تکنولوژی‌های جدید در این نمایشگاه بستری برای کمک به ناترازی انرژی و کم آبی است.

این مسئول دولتی اظهار کرد: نمایشگاه آیفارم می‌تواند در بحث انرژی‌های تجدیدپذیر، آب‌های نامتعارف، سیستم‌های نوین آبیاری و… بسیار کمک‌کننده باشد و نقطه عطفی برای آشنایی بهره‌برداران با روش‌های نوین کشاورزی باشد.

وی با بیان اینکه شرکت شهرک‌های کشاورزی به عنوان تأمین‌کننده زیرساخت‌ها و تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری فعالیت دارد، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در گلخانه‌ها یکی از راه‌های استفاده بهینه از انرژی بوده و در این راستا این شرکت بین ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ هکتار زمین برای توسعه گلخانه‌ها واگذار کرده است.