به گزارش خبرگزاری مهر، سالار آبنوش اظهار کرد: در سال جاری ۱۵ پروژه عمرانی نیمهتمام با مجموع اعتبار ۳۸۴ میلیارد تومان در استان قزوین در قالب طرح «نشاندار کردن مالیاتها» اجرا میشود.
وی افزود: این طرح علاوه بر تسریع در تکمیل پروژهها، موجب افزایش اعتماد عمومی و رضایت مردم از پرداخت مالیات خواهد شد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای طرح «نشاندار کردن مالیاتها» گفت: در سال جاری، ۱۵ پروژه عمرانی نیمهتمام با مجموع اعتبار ۳۸۴ میلیارد تومان در استان قزوین به این طرح اختصاص یافته است و مؤدیان مالیاتی میتوانند با انتخاب پروژههای مشخص، تعیین کنند مالیات پرداختیشان در کدام طرح عمرانی هزینه شود.
وی با تأکید بر اینکه مشاهده اثر مستقیم مالیات، احساس تعلق خاطر و رضایت مردم را افزایش میدهد، افزود: این اقدام، علاوه بر سرعتبخشی به تکمیل پروژهها، انگیزه مشارکت اجتماعی را در شهروندان تقویت میکند و اعتماد آنان به نظام مالیاتی را بالا میبرد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز با اشاره به پروژههای شاخص استان اظهار کرد: جاده الموت – تنکابن، سالن ورزشی آوج، ساخت مدرسه روستایی و پروژه چشمه نور از جمله طرحهایی هستند که در چارچوب مالیات نشاندار تعریف شدهاند.
آبنوش همچنین از قرار گرفتن پروژه آبرسانی به مهرگان در فهرست پروژههای نشاندار خبر داد و عنوان کرد: این پروژه با هدف تأمین پایدار آب شرب برای ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستا اجرا میشود و رفاه، آرامش و توسعه شهری را برای خانوادههای مسکن مهر و مردم منطقه به همراه خواهد داشت.
نظر شما