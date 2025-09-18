محمدصادق ضیائی رئیس مرکز جذب و امور هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: احتمالاً بر اساس نیازسنجی استان‌ها (آمایش) و نسبت استاد به دانشجو، فراخوان نوبت دوم نیز برگزار خواهد شد. بنابراین در صورت اعلام نیاز استان‌ها، تلاش می‌کنیم فراخوان جدید را در دی یا بهمن‌ماه منتشر کنیم.

رئیس مرکز جذب و امور هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: در فراخوان های اخیر، نگاه آمایشی مبنا بوده است. بدین صورت که ابتدا بررسی کردیم، هر استان به چه تعداد هیئت علمی نیاز دارد سپس نظر رؤسای استان‌ها را دریافت کردیم، جدول تطبیقی تهیه شد و برای تصویب به هیئت رئیسه ارائه گردید.

وی توضیح داد: بر اساس دستور ریاست دانشگاه، مقرر شد با مسئولان مربوطه هماهنگی شود تا جدول تطبیقی با حداقل مغایرت نهایی و فراخوان منتشر شود که انجام پذیرفت.

ضیایی گفت:در نوبت دوم نیز همین روند تکرار خواهد شد؛ یعنی اصالت با آمایش سرزمینی و نظر استان‌هاست، اما تلاش خواهیم کرد که در نهایت، حداقل تضاد و اختلاف در جداول تطبیقی وجود داشته باشد.