ضوابط و شرایط انتقال و مهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آیین نامه نقل و انتقال دانشگاه آزاد اسلامی، این امکان صرفاً برای پذیرفته‌شدگان با آزمون و بر اساس ضوابط مشخص امکان‌پذیر است. بر این اساس، انتقال تنها در صورتی انجام می‌شود که مقطع، رشته، گرایش و سال قبولی در واحد مقصد تطابق داشته باشد.

همچنین، انتقال مجدد در هر مقطع تحصیلی به جز موارد مندرج در ماده ۱۲-۱ آیین‌نامه ممنوع است. برای دانشجویان کارشناسی ارشد که مجوز میهمانی یک نیم‌سال دریافت کرده‌اند، اخذ پایان‌نامه تنها با موافقت واحدهای مبدأ و مقصد امکان‌پذیر است و دانشجویان دکتری میهمان در یک نیم‌سال، مجاز به اخذ رساله نمی‌باشند.

دانشجویان متقاضی باید ضوابط و مقررات مربوطه را رعایت کنند.

تفاوت وضعیت‌های تحصیلی دانشجویان: میهمان، میهمان دائم و انتقال

میهمان: اگر محل تحصیل دانشجو در یک نیم‌سال تحصیلی مشخص در واحد دیگری از دانشگاه (واحد مقصد) تعیین شود، دانشجو در همان نیم‌سال به عنوان دانشجوی میهمان در واحد مقصد شناخته می‌شود.

میهمان دائم: در این حالت، دانشجو تمامی واحدهای تحصیلی خود، از جمله دروس نظری، عملی، امتحان جامع، پیش‌درمانگاهی، پایان‌نامه و رساله، را به صورت میهمان در واحد مقصد می‌گذراند. مدرک تحصیلی وی در پایان دوره توسط واحد دانشگاهی مبدأ صادر می‌گردد.

انتقال: انتقال به معنای تغییر دائمی محل تحصیل دانشجو به دیگر واحدهای دانشگاهی است، به شرط اینکه مقطع، رشته، گرایش و سال ورود دانشجو در واحد مقصد تطابق داشته باشد.

محدودیت‌های کلی:

انتقال و میهمانی از واحدهای برون‌مرزی به سایر واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد داخل کشور ممنوع است.

انتقال و میهمانی پذیرفته‌شدگان آزمون‌های اختصاصی واحدهای امارات، بین‌المللی ارس و بین‌المللی کیش طبق نامه شماره /۲۶۰آ/د مورخ ۹/۲/۱۴۵۵ مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه ممنوع است.

انتقال و میهمانی دانشجویان پژوهش‌محور مجاز نمی‌باشد.

انتقال و میهمانی کارکنان و اعضای هیئت علمی به محل خدمت خود ممنوع است.

درخواست انتقال و میهمانی دانشجویان غیرایرانی صرفاً در زمان مقرر نقل و انتقال دانشجویی قابل بررسی است.

بررسی درخواست‌ها پس از تأیید واحد دانشگاهی مبدأ و ثبت درخواست توسط کاربر معاونت بین‌الملل و امور دانشجویان غیرایرانی در سامانه منادا و از طریق کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه انجام می‌شود.

انتقال از واحدهای الکترونیکی (با توجه به غیرحضوری بودن تحصیل) به سایر واحدهای دانشگاهی ممنوع است.

بالعکس، انتقال به واحدهای الکترونیکی با رعایت ضوابط امکان‌پذیر می‌باشد.

انتقال در مقطع دکترای تخصصی، به غیر از ضوابط خانواده شاهد و ایثارگران و مطابق آیین‌نامه رشته محل‌های دانشگاهی (-۲، ۱ ۱-۱۲)، ممنوع است.

انتقال و میهمانی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی و دستیاری تخصصی رشته‌های گروه علوم پزشکی طبق نامه شماره /۸۶/۱۰۰۱د مورخ ۱۸/۵/۱۴۵۵ معاونت علوم پزشکی دانشگاه ممنوع می‌باشد.

ظرفیت پیشنهادی خروجی و ورودی واحدها:

تعداد دانشجویان خروجی و ورودی متقاضی میهمانی، مطابق ماده ۱۲-۲ و بر اساس ظرفیت ثبت‌نامی هر رشته و مقطع، توسط واحدهای دانشگاهی در هر نیم‌سال تحصیلی در سامانه منادا ثبت می‌شود.

بازه ثبت اطلاعات برای نیم‌سال اول: از ۱ تا ۵ تیرماه

بازه ثبت اطلاعات برای نیم‌سال دوم: از ۱۰ تا ۵ آذرماه

حداقل تعداد خروجی دانشجویان میهمان پس از کسر تعداد دانشجویان ورودی، برابر با ۲۰٪ کل دانشجویان ورودی همان نیم‌سال تحصیلی خواهد بود.