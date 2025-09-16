شروع پالایش متقاضیان هیئت علمی آزاد؛ جذب اساتید جدید تا ترم آینده

محمد صادق ضیائی در گفتگو با خبرنگار مهر به استقبال بی نظیر داوطلبان برای جذب در بدنه هیئت علمی دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: تاکنون دو هزار و ۶۱۴ نفر در این فراخوان ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، دو هزار و ۲۴۱ نفر ثبت‌نام نهایی خود را تکمیل کرده‌اند.

وی درخصوص ثبت نام نهایی اینگونه توضیح داد: در جریان ثبت‌نام، گاهی به دلیل بروز باگ‌های سیستمی یا اختلال و کندی اینترنت، برخی افراد در بارگذاری مدارک یا هنگام استفاده از درگاه بانکی با مشکل مواجه شدند، این اتفاق باعث شد که ثبت نام آنها نهایی نشود به همین خاطر؛ امکان ویرایش مدارک پس از پایان مهلت مقرر (۱۰ شهریور) نیز فراهم شده بود، اما با وجود این تسهیلات، تعدادی از متقاضیان موفق به تکمیل ثبت‌نام نهایی نشدند.

ضیائی تصریح کرد: قرار است پس از انجام پالایش اولیه در استان‌ها و مطابقت مدارک با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هزار و ۶۰۱ نفر برای مراحل بعدی انتخاب شوند.

وی در ادامه افزود: جمع معدل‌ها باید کارشناسی ۱۴، کارشناسی‌ارشد ۱۶، دکترا ۱۷ و در صورتی که مجموع معدل‌ها ۱۸ باشد، قابل قبول است، اگر کمی کمتر باشد، باز هم امکان بررسی وجود دارد. همچنین، همخوانی رشته مدرک فرد با اعلام نیاز استان‌ها مدنظر قرار می‌گیرد. در هر رشته، باید دو مقطع تحصیلی وجود داشته باشد؛ ترجیحاً کارشناسی و کارشناسی‌ارشد یا کارشناسی‌ارشد و دکتری، این مقاطع باید با رشته مورد نیاز همسویی داشته باشند.

رئیس مرکز جذب و امور هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در صورتی که متقاضیان از مرحله پالایش اولیه عبور کنند، پرونده آن‌ها برای ارزیابی علمی و عمومی ارجاع می‌شود. این ارزیابی‌ها بر اساس فرم‌های مصوب هیأت مرکزی و آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌گیرد. در صورت تأیید، پرونده به هیئت مرکزی ارسال می‌شود تا حکم پیمانی صادر گردد.

تا حدود ۵ ماه دیگر تکلیف فراخوان مشخص خواهد شد

وی همچنین در خصوص پروسه زمانی تعیین شده اظهار کرد: بر اساس دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به پرونده‌ها باید حداکثر ظرف چهار ماه و نیم انجام شود. تلاش ما این است که فرآیند نهایی‌سازی پرونده‌ها کمتر از پنج ماه به طول بیانجامد تا از ترم آینده شاهد ورود افراد منتخب باشیم.

ضیائی افزود: دستگاه‌های نظارتی باید استعلام‌ها و پاسخ‌ها را به‌موقع ارائه کنند. از ۱۰ شهریور که مهلت ثبت‌نام فراخوان به پایان رسید، هر استانی موظف شده است که پالایش اولیه و ارزیابی علمی و عمومی را انجام دهد.

او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا سهمیه خاصی برای جذب اعضای هیئت علمی جدید در نظر گرفته شده است یا خیر، توضیح داد: اگر منظور از سهمیه، امتیازات قانونی خانواده‌های شهدا و ایثارگران باشد، این موضوع همواره وجود داشته و در چارچوب قوانین کشور اعمال می‌شود. اما در خصوص جنگ اخیر و حوادث ۱۲ روزه اخیر، در فراخوان پیش‌بینی ویژه‌ای برای خانواده‌های شهدا در نظر گرفته نشده است.

رئیس مرکز جذب و امور هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: البته بدیهی است زمانی که متقاضیان وارد فرآیند بررسی صلاحیت علمی و عمومی شوند، اگر ملاحظات یا شرایط خاصی وجود داشته باشد، در کارگروه‌های تخصصی پیش‌بینی خواهد شد. اما در مرحله انتشار فراخوان، چنین شرطی اعلام نشده است. در مجموع، اعضای کارگروه‌های علمی و عمومی که همگی صاحب‌نظر و خبره هستند، در صورت وجود شرایط خاص، موارد را مورد توجه قرار خواهند داد.