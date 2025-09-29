ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتبه علمی تعدادی از اعضای هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات، پس از بررسی و موافقت در جلسه هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی، به شرح زیر ارتقاء یافتند:

سیدبابک مظفری ارتقا به مرتبه استادی، کیهان برزگر ارتقا به مرتبه استادی، زهراسادات سعیده زرآبادی ارتقا به مرتبه استادی، پریوش جعفری ارتقا به مرتبه استادی، بهرام قدیمی ارتقا به مرتبه استادی، رضا آقایی طوق ارتقاء به مرتبه دانشیاری، نجمه نجم الدین ارتقا به مرتبه دانشیاری، ریباز قربانی نژاد ارتقا به مرتبه دانشیاری، مریم رجب زاده ارتقا به مرتبه دانشیاری، شهرام اعتمادی ارتقا به مرتبه دانشیاری، محسن خردمند سعدی ارتقا به مرتبه دانشیاری، مستانه حاجی پورشیرازی ارتقا به مرتبه دانشیاری، نیلوفر اصلاحی ارتقا به مرتبه دانشیاری، حسین آقامحمدی زنجیرآباد ارتقا به مرتبه دانشیاری، شاهین حسن پور ارتقا به مرتبه دانشیاری، مریم بختیاریان ارتقا به مرتبه دانشیاری، سیما عسکری ارتقا به مرتبه دانشیاری و ساره زیرک ارتقا به مرتبه دانشیاری تائید شد.

ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، نه‌تنها دستاوردی ارزشمند برای این اعضا به شمار می‌رود، بلکه نشان‌دهنده پویایی علمی و اهتمام جدی این واحد دانشگاهی به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش است. تداوم چنین روندی می‌تواند سهم دانشگاه آزاد اسلامی را در تولید علم و گسترش مرزهای دانش در سطح ملی و بین‌المللی بیش از پیش تقویت کند.