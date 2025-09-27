فراخوان دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس برای جذب هیئت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس به منظور جذب اعضای هیأت علمی در قالب تعهد ضریب k در رشته‌های پرستاری، خون شناسی آزمایشگاهی و انتقال خون، مهندسی بهداشت محیط، ژنتیک پزشکی، قارچ شناسی پزشکی و بهداشت باروری فراخوان داد.

بر اساس فراخوان اعلام شده دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس از میان دانش آموختگان رشته پرستاری با پایه پرستاری سلامت جامعه در مقطع کارشناسی ارشد (یک نفر)، خون شناسی آزمایشگاهی و انتقال خون (یک نفر)، مهندسی بهداشت محیط (یک نفر)، ژنتیک پزشکی (۲ نفر)، قارچ شناسی پزشکی (۲ نفر)، بهداشت باروری (یک نفر) در مجموع ۸ نفر به صورت تعهد ضریب k هیأت علمی پذیرش می‌کند.

مهلت ثبت نام برای متقاضیان دارای شرایط عمومی و اختصاصی ذیل از ۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ مقرر شده است.

شرایط افراد متقاضی:

الف) شرایط عمومی داوطلبان:

۱ - داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲ - التزام عملی به مبانی انقلاب اسلامی، قانون اساسی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد و التزام به ولایت فقیه

۳- نداشتن منع قانونی از نظر نظام وظیفه (مختص آقایان)

۴- حداکثر سن ۴۲ سال

۵- تأیید صلاحیت‌های علمی و عمومی در دانشگاه

ب) شرایط اختصاصی داوطلبان:

۱- داشتن مدرک دکتری تخصصی (PhD) آموزشی در رشته‌های مربوطه

۲ - عدم اشتغال به تحصیل تا پایان فراخوان

۳- نداشتن منع قانونی در انجام تعهدات ضریب K

۴- عنوان رشته‌های متقاضی می‌بایستی با عنوان رشته درج شده در فراخوان مطابقت داشته باشد

۵- متقاضیانی که از طریق آموزش از راه دور (دوره‌های مجازی) و یا دوره‌های غیر حضوری و یا دکتری پژوهش محور تحصیلات خود را به پایان رسانده اند و همچنین متقاضیانی که مشمول انجام تعهدات ضریب K نیستند نمی‌توانند در فراخوان شرکت نمایند.

ج) مدارک مورد نیاز متقاضیان:

تصویر تمامی صفحات شناسنامه

تصویر دو طرف کارت ملی

بارگذاری عکس پرسنلی

تصویر آخرین مدرک تحصیلی و یا گواهی فارغ التحصیلی

تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت دوره نظام وظیفه (مخصوص برادران)

رزومه علمی (CV) به همراه داشتن مستندات فرهنگی و اجتماعی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی ذکر شده در آن

تصویر سند تعهد محضری آموزش رایگان در مقطع PhD

آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه

متقاضیان می‌توانند مدارک فوق را از ۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ از طریق آدرس پست الکترونیکی medsci@modares.ac.ir ارسال نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۸۲۸۸۳۸۸۱ و ۸۲۸۸۳۸۸۷ تماس حاصل کنند.

شایان ذکر است در صورت احراز نادرستی اطلاعات متقاضیان در هر یک از مراحل پذیرش، مراحل طی شده کان لم یکن تلقی شده و پذیرش فرد لغو خواهد شد.