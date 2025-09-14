  1. حوزه و دانشگاه
ارتقای ۵ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به مرتبه استادی

در جلسه اخیر هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی، با ارتقای مرتبه علمی پنج نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه به درجه استادی موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی برگزار و با ارتقا مرتبه علمی ۵ عضو هیئت علمی به استادی موافقت شد.

در این جلسات با ارتقا مرتبه علمی سعید سیف زاده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، خلیل میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، محبوبه محمودی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، احمد جعفریان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و مجتبی مقصودی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به مرتبه استادی موافقت شد.

شبنم درخشان

