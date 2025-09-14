ارتقای ۵ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به مرتبه استادی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی برگزار و با ارتقا مرتبه علمی ۵ عضو هیئت علمی به استادی موافقت شد.

در این جلسات با ارتقا مرتبه علمی سعید سیف زاده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، خلیل میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، محبوبه محمودی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، احمد جعفریان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و مجتبی مقصودی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به مرتبه استادی موافقت شد.