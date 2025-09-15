شهباز شریف: باید برای تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل اقدام شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز دوشنبه در نشست اضطراری سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در حمایت از دولت قطر در برابر حمله اخیر اشغالگران صهیونیست به دوحه در سخنانی اعلام کرد: ما حمله تحریک‌آمیز اسرائیل به دوحه را با شدیدترین لحن محکوم می‌کنیم.

نخست وزیر پاکستان در این خصوص ادامه داد: ما همبستگی کامل خود را با برادران قطری مان اعلام کرده؛ تأکید می‌کنیم که حمله به آنها جاه‌طلبی‌های سلطه‌جویانه اسرائیل را آشکار می‌کند. قطر تلاش‌های دیپلماتیک قابل توجهی انجام می‌دهد و به دنبال تقویت امنیت و صلح در منطقه و جهان است.

شهباز شریف در این ارتباط اضافه کرد: تجاوز به غزه باید همین حالا متوقف شود. باید یک گروه کاری برای متوقف کردن طرح‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل تشکیل شود. باید برای تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد اقدام شود.