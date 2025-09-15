  1. بین الملل
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۲

آکسیوس: نتانیاهو به ترامپ اطلاع داده بود که به قطر حمله می‌کند

آکسیوس به نقل از منابع آگاه در رژیم صهیونیستی فاش کرد: نتانیاهو به ترامپ اطلاع داده بود که به قطر حمله می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۳ مقام آگاه رژیم صهیونیستی که مستقیماً از این موضوع مطلع هستند به آکسیوس گفتند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اشغالگران صهیونیست، صبح روز سه‌شنبه گذشته به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اطلاع داد که این رژیم قصد دارد به سران جنبش حماس در دوحه حمله کند.

به گزارش آکسیوس، کاخ سفید با طرح ادعایی مضحک مدعی شده بود که تنها پس از شلیک موشک‌ها، از این موضوع مطلع شده است و به ترامپ فرصتی برای مخالفت با این حمله نداده است!

۷ مقام صهیونیست به آکسیوس گفتند که کاخ سفید از قبل از این موضوع مطلع بوده است، حتی اگر جدول زمانی برای توقف آن فشرده بوده باشد.

به گفته مقامات رژیم صهیونیستی، نتانیاهو دیر به کاخ سفید اطلاع داد، اما آنقدر زود بود که بتوان حمله را لغو کرد.

