محمد کشاورز پس از پیروزی برابر پالایش نفت اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازی بسیار خوبی بود و فکر میکنم هر کسی که به سالن آمد از این دیدار لذت برد. هر دو تیم تلاش کردند و نشان دادند چه مسابقه نزدیکی در جریان بوده است. من به تیم نفت اصفهان هم تبریک میگویم که نمایش بسیار خوبی داشتند. در نهایت ما توانستیم از موقعیتهایمان بهتر استفاده کنیم و پیروز میدان شویم. به نظر من اصفهان بعد از سالها یک دربی بسیار جذاب را دید که حاصلش هم پیروزی گیتیپسند بود.
کشاورز درباره عملکرد شاگردانش گفت: بچهها خوب ظاهر شدند، نه در حد عالی اما تلاش زیادی کردند. هر دو تیم بازی را بسته دنبال میکردند و همین که توانستیم از دل یک مسابقه سخت پیروز بیرون بیاییم، ارزشمند است. از بازیکنانم بابت تلاششان تشکر میکنم.
سرمربی گیتیپسند در خصوص سبک مربیگری آرام خود بیان داشت: فوتسال بازی نزدیکی است. اگر از بیرون خط استرس به بازیکنان منتقل شود، شرایط سختتر خواهد شد. همیشه تلاش کردهام آرامش را به تیم تزریق کنم و از حرکات هیجانی در کنار زمین پرهیز داشتهام، چون این کار به تیم و به خود فوتسال کمکی نمیکند. امروز هم سعی کردم با آرامش کار را ادامه بدهم و فکر میکنم نتیجه مثبتی داشت.
وی درباره رکورد چندین ساله تیمش در سالن پیروزی گفت: به نظر من دلیل اصلیاش تلاش بازیکنان و حمایت بیدریغ هواداران است. آنها واقعاً یار ششم ما هستند و وقتی به سالن میآیند، بازیکنان جنگندهتر بازی میکنند.
کشاورز با اشاره به مشکلات پیش روی تیمش تصریح کرد: ما چهار بازیکن به تیم ملی بزرگسالان دادهایم و ۶ بازیکن از امیدهایمان هم درگیر مسابقات هستند، یک دروازهبان هم به تیم ملی افغانستان دادهایم. در مجموع ۱۱ بازیکن در اختیار نداریم. طبق برنامهای که به ما اعلام کردهاند، بازیکنان تازه سوم مهر به تیم بازمیگردند، در حالی که ششم باید در یکی از مهمترین بازیهای فصل، یعنی الکلاسیکو حاضر شویم. طبیعی است این بازیکنان فقط فرصت ریکاوری خواهند داشت و تیم عملاً بدون تمرین وارد مسابقه میشود. به نظرم این شرایط منصفانه نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از اینکه چهار بازیکنمان به تیم ملی دعوت شدند خوشحالیم و با افتخار تقدیمشان میکنیم، حتی اگر ۱۴ بازیکن هم بخواهند. اما نوع برنامهریزیها واقعاً به تیم ما آسیب میزند. امیدوارم در آینده شرایط به شکلی پیش برود که تیمها در مسیر مسابقات آسیبی نبینند.
