اهواز در ۱۲ سال اخیر ۱۷ شهردار و سرپرست داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ملایی زمانی عصر امروز دوشنبه در نشست خبری که در شورای اسلامی کلانشهر اهواز برگزار شد، بیان کرد: اهواز در ۱۲ سال گذشته ۱۷ شهردار و سرپرست عوض کرده در حالی که شهرهای دیگر همچون اصفهان این مدت تنها یک شهردار داشته است.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز عنوان کرد: به دلیل تغییرات مکرر شهردار در اهواز، ایراد اول بر شورای شهر ادوار مختلف وارد است.

وی با بیان اینکه ملاک ارزیابی یک شهردار باید از سوی شورای شهر مشخص شود، تصریح کرد: ملاک قانون است تا با سوگیری و به هر علتی شهردار عزل نشود.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز گفت: اگر شهردار فعلی ایراداتی دارد باید آن را مطرح کرد و وی پاسخ دهد اما نباید شرایط چنین باشد که اعضا در جلسات حاضر نشوند چون شهردار را نمی‌خواهند. تمام تلاش ما این است حقی، ناحق نشود، مجاری قانون مشخص است و اگر مشکلی است باید قانونی پیگیری شود.

ملایی زمانی افزود: اگر هر فردی شهردار باشد باید به صورت قانونی ملاک‌ها را ارزیابی کرد.

عادل شیشه گری دیگر عضو شورای شهر اهواز نیز اظهار کرد: سرمایه گذاری در اهواز به دلیل عدم مشارکت و همکاری دستگاه‌ها بسیار کم است.

وی ادامه داد: متأسفانه در راستای بهبود شرایط اهواز همراهی و همدلی وجود ندارد و برخی تنها با ابراز کمبودها و نادیده گرفتن اقدامات انجام شده باعث تنش در جامعه می‌شوند.