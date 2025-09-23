سفیدی:پسماند شهرستان سرعین نیاز به راه حل اساسی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی ظهر سه شنبه در دیدار با امام جمعه شهرستان سرعین با اشاره به موضوع اهمیت مدیریت پسماند در این شهرستان اظهار کرد: پسماند به عنوان مهمترین مشکل در این شهرستان می‌باشد که نیاز به راه حل اساسی برای حل و فصل دارد.

وی با بیان اینکه رویکرد محیط زیست ممانعت از توسعه و پیشرفت نیست بلکه توجه به توسعه پایدار است ادامه داد: اداره کل محیط زیست استان اردبیل برای همکاری با مدیریت شهری در راستای توسعه حفاظت از محیط زیست سرعین آمادگی دارد.

حجت السلام محمد شیرعلی پور، امام جمعه سرعین نیز در این دیدار ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های حافظان طبیعت گفت: ضرورت دارد با توجه به اهمیت و جایگاه مهم محیط زیست در زندگی و سلامت شهروندان، پیگیری‌های لازم بمنظور تقویت و افزایش نیرو و همچنین ارتقای نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان سرعین به اداره انجام شود.

وی بر ضرورت توجه جدی عوامل صدور مجوز برای فعالیت معادن در این شهرستان تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه فعالیت معادن مشکلاتی برای اهالی منطقه دارد، لازم است در احداث معادن، شرایط و ضوابط قبل و بعد از فعالیت معادن توسط متولیان رعایت شود.

در این دیدار، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرعین گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات و همچنین مسائل و مشکلات محیط زیست این شهرستان ارائه داد.