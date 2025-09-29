  1. استانها
  2. اردبیل
۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۳

کنعان‌پور: تولید سوخت مشتق‌شده از پسماند در شهر اردبیل اجرایی می‌شود

کنعان‌پور: تولید سوخت مشتق‌شده از پسماند در شهر اردبیل اجرایی می‌شود

اردبیل-مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل با اشاره به ضرورت مدیریت هوشند پسماندها گفت: هماهنگی‌های لازم برای اجرای واحدهای تولید سوخت مشتق‌شده از پسماند در شهر اردبیل انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کنعان‌پور عصر دوشنبه در نشست مدیریت هوشمندسازی پسماند استان اردبیل با اشاره به ضرورت مدیریت هوشند پسماندها توسط شهرداری‌ها گفت: اقدامات و هماهنگی‌های لازم برای اجرای واحدهای آر.دی.اف (تولید سوخت مشتق‌شده از پسماند) در شهر اردبیل انجام شده است.

وی با تبریک روز آتش‌نشانی و ایمنی و قدردانی از تلاش آتش‌نشانان اظهار کرد: مدیریت هوشمند زباله توسط شهرداری‌های استان ضروری است و تلاش شهرداری‌ها در این زمینه در ارزیابی عملکرد مدیران شهری اثرگذار خواهد بود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل با بیان اینکه موضوع تفکیک از مبدأ باید در اولویت برنامه‌های شهرداری‌ها قرار گیرد، افزود: با توجه به تولید روزانه ۴۵۰ تن زباله در شهر اردبیل، اجرای واحدهای آر.دی.اف با مشارکت سرمایه‌گذار در حال پیگیری بوده و هماهنگی لازم برای پرداخت تسهیلات نیز انجام گرفته است.

وی ادامه داد: در شهرستان‌های شمالی استان نیز تولید کمپوست از زباله با توجه به ظرفیت‌های موجود در دست اقدام است.

کنعان‌پور ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها را ضروری دانست و بیان کرد: توجه به طرح‌های آردی‌اف و تولید کمپوست می‌تواند نقش مهمی در تحقق درآمد پایدار برای مدیریت شهری داشته باشد.

کد خبر 6606413

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها