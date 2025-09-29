به گزارش خبرنگار مهر، احمد کنعان‌پور عصر دوشنبه در نشست مدیریت هوشمندسازی پسماند استان اردبیل با اشاره به ضرورت مدیریت هوشند پسماندها توسط شهرداری‌ها گفت: اقدامات و هماهنگی‌های لازم برای اجرای واحدهای آر.دی.اف (تولید سوخت مشتق‌شده از پسماند) در شهر اردبیل انجام شده است.

وی با تبریک روز آتش‌نشانی و ایمنی و قدردانی از تلاش آتش‌نشانان اظهار کرد: مدیریت هوشمند زباله توسط شهرداری‌های استان ضروری است و تلاش شهرداری‌ها در این زمینه در ارزیابی عملکرد مدیران شهری اثرگذار خواهد بود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل با بیان اینکه موضوع تفکیک از مبدأ باید در اولویت برنامه‌های شهرداری‌ها قرار گیرد، افزود: با توجه به تولید روزانه ۴۵۰ تن زباله در شهر اردبیل، اجرای واحدهای آر.دی.اف با مشارکت سرمایه‌گذار در حال پیگیری بوده و هماهنگی لازم برای پرداخت تسهیلات نیز انجام گرفته است.

وی ادامه داد: در شهرستان‌های شمالی استان نیز تولید کمپوست از زباله با توجه به ظرفیت‌های موجود در دست اقدام است.

کنعان‌پور ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها را ضروری دانست و بیان کرد: توجه به طرح‌های آردی‌اف و تولید کمپوست می‌تواند نقش مهمی در تحقق درآمد پایدار برای مدیریت شهری داشته باشد.