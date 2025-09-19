شاهرود شاهد برگزاری رویدادی نوآورانه؛ «توران خلاق» بستری برای شکوفایی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ رویداد «توران خلاق» پس از سه روز فعالیت فشرده و هدفمند، امروز در پارک علم و فناوری استان سمنان به ایستگاه پایانی خود رسید.

این رویداد با محوریت صنعت خلاق، بستری برای شناسایی، توانمندسازی و اتصال تیم‌های نوآور به سرمایه‌گذاران و نهادهای تخصصی فراهم کرد.

در این رویداد، بیش از ۵۷ طرح از سراسر کشور دریافت شد که پس از غربالگری تخصصی، ۱۰ تیم برگزیده ملی و استانی برای ارائه نهایی روی استیج انتخاب شدند. این تیم‌ها از حوزه‌هایی چون صنایع دستی، گردشگری، مد و پوشاک، بازی و اسباب‌بازی، فناوری اطلاعات، تولید محتوا، آموزش و توانبخشی بودند.

نگاهی راهبردی به آینده صنعت خلاق

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار مهر، ضمن تبریک به تیم‌های حاضر اظهار داشت: در دو سال اخیر، با توجه به رویکردهای جدید معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز و معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تمرکز ویژه‌ای بر صنعت خلاق داشته‌ایم. این حوزه شاید فناوری‌محور نباشد، اما گردش مالی بالایی دارد و ظرفیت‌های قابل توجهی در اشتغال‌زایی، توسعه پایدار و اثرگذاری فرهنگی دارد.

محسن نظری افزود: در همین راستا، دو مجموعه موازی را راه‌اندازی کردیم؛ خانه خلاق و نوآوری توران که در حوزه صنایع دستی، گردشگری، مد، بازی و آی‌تی فعالیت می‌کند و پارک مدیا و فناوری دیجیتال که در حوزه محتوا، انیمیشن، گیم و سایر تولیدات دیجیتال فعال است. هر دو مجموعه به بهره‌برداران بخش خصوصی سپرده شده‌اند و پارک نقش تسهیل‌گر و حامی را ایفا می‌کند.

وی درباره اهداف رویداد توران خلاق گفت: در این رویداد، شبکه‌ای از افراد مؤثر کشور را گرد هم آوردیم تا با کسب‌وکارهای خلاق استان گفت‌وگو کنند، تجربیات خود را منتقل کنند و مسیرهای اشتباه را اصلاح نمایند. همچنین آموزش‌هایی برای توانمندسازی تیم‌ها در ارائه به سرمایه‌گذار برگزار شد. بسیاری از تیم‌ها در تولید هنری قوی هستند، اما در برندینگ، بازار و مذاکره ضعف دارند. این آموزش‌ها برای رفع همین خلأها طراحی شد.

جذب سرمایه گذار

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان با اشاره به فرآیند جذب سرمایه‌گذار افزود: سرمایه‌گذاران فرم‌هایی را تکمیل کردند که نشان‌دهنده علاقه‌مندی به همکاری با برخی تیم‌ها بود. این فرم‌ها مبنای جلسات تخصصی بعد از رویداد خواهند بود تا مدل‌های سرمایه‌گذاری، سهام‌داری یا مشارکت مدنی بررسی شوند. این فرآیند با همراهی خانه خلاق ایلیسا و خانم دکتر شاهین نوری، نماینده زنان ایران در بریکس پیگیری خواهد شد.

نظری با اشاره به نمونه‌های موفق در رویداد گفت: یکی از جوانان خلاق حاضر در رویداد توانست جایزه بلاعوض ۵۰ میلیون تومانی از بسیج علمی دریافت کند و با حمایت استاد کاتوزیان، ارتباطش با دبیر ستاد اسباب‌بازی کشور برقرار شد. این ارتباطات مسیر توسعه طرح را هموار خواهد کرد.

وی در پایان از برنامه‌های آتی پارک خبر داد و گفت: با ابلاغ وزارتخانه، بزرگ‌ترین رویداد ملی هوش مصنوعی کشور را در آذرماه برگزار خواهیم کرد. همچنین گردهمایی بزرگ انیمیشن‌کاران و بازی‌سازان کشور را در شاهرود برنامه‌ریزی کرده‌ایم که هر دو در راستای توسعه صنعت خلاق و متناسب با ظرفیت‌های استان سمنان خواهد بود.

نقش‌آفرینی علمی بسیج در زیست‌بوم نوآوری

در حاشیه برگزاری رویداد ملی «توران خلاق» در پارک علم و فناوری استان سمنان، محمدرضا رحمانی، کارگزار کشوری طرح امام صادق و مسئول شتاب‌دهنده متیس، در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار مهر، به تشریح نقش راهبردی بسیج علمی در توسعه زیست‌بوم نوآوری کشور پرداخت.

رحمانی با اشاره به انگیزه حضور بسیج علمی در این رویداد، اظهار داشت: حوزه صنایع خلاق یک حوزه مداخله تمدنی است و بسیج، به‌عنوان پاسدار حریم انقلاب اسلامی، در یک سال گذشته تمرکز جدی خود را در قالب طرحی به نام امام صادق بر توسعه تیم‌های خلاق و نوآور مسئله‌محور در این حوزه قرار داده است.

وی افزود: برای شناسایی این تیم‌ها، شبکه‌ای از راهبران و شتاب‌دهنده‌های انسانی را در استان‌ها توسعه دادیم تا بتوانند سرخط شناسایی برای ما باشند. در گام دوم، حضور در رویدادهای جدی حوزه صنایع خلاق در دستور کار قرار گرفت. رویداد توران خلاق نیز از همین جنس است؛ بستری برای شناسایی، راهبری و حمایت از تیم‌هایی که ویژگی‌های طرح امام صادق را دارند و در راستای حل مسئله حرکت می‌کنند.

اعمال طرح‌های حمایتی

مسئول شتابدهنده میتیس درباره مدل حمایتی بسیج علمی توضیح داد: تیم‌هایی که در دسته‌بندی صنایع خلاق قرار می‌گیرند؛ از گردشگری، بازی، اسباب‌بازی، تولید محتوا، آموزش، توانبخشی، ورزشی و حتی حوزه‌های علوم انسانی؛ در سطوح مختلف پیش‌رشد، رشد، مولد و تجاری‌سازی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. بر اساس سطح بلوغ ایده و تیم، میزان حمایت مالی تعیین می‌شود.

وی با اشاره به آمار شناسایی و حمایت از تیم‌ها گفت: تا امروز بیش از ۵۰۰ ایده در سطح کشور شناسایی شده‌اند که استان سمنان جزو موفق‌ترین‌ها در این حوزه بوده است. تاکنون بیش از ۸۰ تیم در چهار سطح حمایتی قرار گرفته‌اند و سایر تیم‌ها در حال بررسی و اصلاح توسط کمیسیون سرمایه‌گذاری و حمایتی هستند. مبلغ حمایت نیز بین ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان متغیر است و بر اساس مدل تشخیصی هیئت تخصصی تعیین می‌شود.

رحمانی تأکید کرد: حمایت‌ها پس از پایان رویداد نیز ادامه‌دار خواهد بود: تیم‌هایی که نیاز به اصلاح دارند، می‌توانند از طریق راهبر استانی سمنان، اصلاحات خود را انجام دهند، تأییدیه دریافت کنند و از طریق سامانه مربوطه طرح خود را بارگذاری کنند تا مجدداً در کمیسیون بررسی شود.

وی در ارزیابی خود از رویداد توران خلاق گفت: این رویداد از نظر جریان‌سازی، شبکه‌سازی سرمایه‌گذاران و کیفیت راهبری، منتورینگ و داوری، جزو رویدادهای استاندارد و موفق حوزه صنایع خلاق بود و قابلیت الگوسازی برای سایر استان‌ها را دارد.

رحمانی درباره نقش بسیج نخبگان در مسیر اقتصادی کشور نیز اظهار داشت: بسیج، به‌واسطه تنوع و گستردگی اعضایش، ظرفیت بالایی در حوزه نخبگان دانشگاهی دارد.

اگر این نخبگان بتوانند از فضای صرفاً دانشی به فضای محصول‌محور و خدمت‌محور گذار کنند، با کمک شبکه راهبران، مراکز رشد و خانه‌های خلاق، می‌توانند نقش مؤثری در حل مسائل کشور ایفا کنند. ما نیز در بسیج علمی آماده‌ایم تا از این ظرفیت‌ها در مسیر نوآوری و فناوری کشور بهره‌برداری کنیم.