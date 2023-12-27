به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی بعد از ظهر چهارشنبه در رویداد حل نیازهای فناورانه گردشگری با رویکرد فناوری‌های نوین به میزبانی پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود خواستار توجه بیشتر به ایده‌های خلاقانه و فناورانه در بخش‌های گردشگری در استان سمنان و شهرستان شاهرود.

وی با بیان اینکه طرح‌های فناورانه گردشگری را توسعه می‌بخشند، افزود: برای تبلیغ و ترویج گردشگری نیازمند فناوری و به خصوص ایده‌های خلاقانه و نوآورانه هستیم.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه استفاده از خلاقیت و فناوری‌های جوانان می‌تواند به رخ دادن اتفاقات خوب در حوزه گردشگری منجر شود، گفت: دولت توجه ویژه ای به مقوله استفاده از فناوری در توسعه گردشگری دارد.

جلالی با بیان اینکه پارکوپولو نرم افزار جامع گردشگری استان سمنان نمونه‌ای از به کار گیری ایده‌های فناورانه و خلاقانه در راستای تسهیل گردشگری است، تاکید کرد: حمایت از ایده‌های جوان می‌تواند گردشگری استان را به برند بدل سازد.

به گزارش مهر، رویداد حل نیازهای فناورانه گردشگری با رویکرد فناوری‌های نوین به میزبانی پارک علم و فناوری استان سمنان، فردا نیز ادامه خواهد داشت و ایده‌های برتر مورد داوری قرار خواهند گرفت. قرار است ایده‌های برتر مورد حمایت قرار گیرند.