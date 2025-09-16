ابوشریف: خون شهدا افکار عمومی جهان را تغییر داده است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران در مراسم پاسداشت ۲۵ نفر از شهدای خاندان شریف حزب اهل غزه که در تهران برگزار شد، اظهار کرد: نمیتوان بهتر از قرآن شهدا را توصیف کرد. فراق و دوری واقعاً دشوار است، ایمان به خداوند این خلأ احساسی را پر میکند.
وی ادامه داد: بسیاری از مردم جامعه میپرسند که چرا این همه شهید دادهایم، آیا خون شهدا هدر میرود؟ اما حتی در دنیا نیز خون شهدا هدر نمیرود. برخی میپرسند آیا مستحب بود این همه خون دهیم؟ به این دلیل که این جهانی که در آن زندگی میکنیم افراد قلدری جهان را هدایت میکند و به همین دلیل اگر ما بخواهیم این جهان را از فساد نجات دهیم به طرف درستی تغییر دهیم.
نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران تصریح کرد: خداوند در قرآن آورده است که جهاد و مقاومت برای اصلاح بشریت آمده است، اگر جهاد و مقاومت نبود مردم دنیا در فساد و تباهی باقی میماندند.
ابوشریف خاطرنشان کرد: تغییر در افکار عمومی جهان برای خون شهدا ایجاد شده است. به جرأت میگویم که در طول تاریخ بشری این شهدا به دلیل عظمت کاری که انجام دادند بهترین شهدا هستند و آثار عظیمی را از خود به جای گذاشتند و تنها شاهد تغییر در افکار عمومی نیستیم بلکه توانمندی برای مقابله با فساد در حال ساماندهی است.
وی افزود: دانشگاه هاروارد در آمریکا یک مؤسسه بسیار رده بالا است و نظرسنجیهای آن از ماه مارس ۲۰۲۴ تاکنون نشان میدهد که این نظرسنجیها را متوقف کرده است به دلیل اینکه آمارهای آن برای آمریکا بسیار رعبآور بوده است نظیر آنکه ۶۰ درصد دوره سنی ۱۸ تا ۲۴ سال در آمریکا حماس را تأیید میکنند، این یکی از بزرگترین تغییراتی است که خون شهدا داشته است.
نظر شما