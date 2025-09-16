به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زهرا حَرب بازمانده خاندان حَرب اهل غزه در مراسم بزرگداشت شهدای خانواده خود در تهران گفت: پدرم جانش را برای مقدسات فدا کرد، چه چیزی قشنگتر از این است که در راه خدا جانمان را بدهیم.
وی افزود: ما تا آخرین لحظه هستیم که سرزمینمان را آزاد کنیم، جانمان را فدا میکنیم و خداوند این فداکاری را میخواهد. ما به کشورهای عربی نیاز نداریم نه از لحاظ پولی و نه از لحاظ غذا و مقاومت؛ ما میتوانیم و جبهه مقاومت ما میتواند هزار سال آینده نیز بایستد.
حَرب عنوان کرد: اهل غزه برای ما کافی بودند و شیعیان عرب و ایران برای ما کافی است. شبهایی که ایران به اسرائیل حمله میکرد مردم در غزه از خوشحالی جشن میگرفتند برای اینکه از ما حمایت میکنند.
وی افزود: از همه کسانی که در این مراسم شرکت کردند تشکر میکنم و انشاءالله اقامه نماز در مسجد الاقصی دور نیست، ما حاضر هستیم صد سال آینده مقاومت کنیم تا سرزمینهای فلسطین را از اشغال آزاد کنیم.
بازمانده خاندان حَرب اهل غزه همچنین یادآور شد: من با افتخار همه اعضای خانوادهام به شهادت رسیدند، بعد از شهادت خالهام و خانوادهاش یک هفته قبل از شهادت مادرم بسیار ناراحت شدم و گریستم و غصه خوردم، مادرم به من گفت غصه نخور همه ما شهید هستیم، امروز یا فردا یا بعد از ۱۰ سال؛ مادرم به من گفت کار زینبی انجام دهید.
وی گفت: مادرم به من گفت باید ببینی فلسطینیان چه میکنند و ما برای چه به دنیا آمدهایم؛ ما برای شهادت به دنیا آمدهایم، مادرم شهید شد.
حَرب همچنین گفت: رژیم صهیونیستی بمبهایی را استفاده میکند که بدن شهدا از داخل خونریزی میکند. برادرم قبل از شهادت به من گفته بود دعا کن مانند سردار سلیمانی شهید شوم. وقتی شهید شد پرسیدم برادرم چگونه شهید شد؟ گفتند از خلیل فقط کف دستش باقی مانده است؛ هرچه جستجو کردند پیکر او را نیافتند. و همان انگشتری که از طرف حاج قاسم در دست داشت باقی مانده بود.
