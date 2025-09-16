به گزارش خبرنگار مهر، سارا ترابی کیا همسر شهید سپهبد غلامعلی رشید و مادر شهید عباس رشید در مراسم پاسداشت ۲۵ نفر از شهدای خاندان شریف حَرب اهل غزه که به همت دبیرخانه دائمی کنفرانس فلسطین در تهران برگزار شد، گفت: ثبات قدم در موضوع غزه مشهود است. به اذن خداوند ملائکه راهبری می‌کنند و هرچه بیشتر فوج ملائک نازل شوند به مدد مردم مقاوم غزه بیایند.

وی تصریح کرد: طبق گفته مولا علی با دعا می‌توانیم به نصرت و پیروزی دست یابیم و امید داریم طبق آیه ۴۷ سوره حج روز نزد خداوند برابر هزار روز ما است، ان‌شاءالله صبح پیروزی نزدیک است.

ترابی‌کیا گفت: شهید مقامی دارد که درک آن برای ما سخت است، فقدان شهدا سخت است اما حس غروری ایجاد می‌شود که از آثار خون شهدا است. شهدا در مسیر ولایت هستند، ولایت ستون است و آثار مهمی دارد و شهدا در ولایت ذوب شدند و در آن مسیر بذل جان کردند.

وی اظهار کرد: شهدا امر ولی را اجابت کردند، شهدای غزه به مقاومت رنگ دادند، مردم غزه از کودکان کوچک تا افراد پیر خداوند را وکیل خود قرار داده‌اند. خداوند خود را سرپرست خانواده شهدا قرار می‌دهد به ما مفتخریم که این هدایتگری برای ما پیش آمده است و خداوند بر قلب‌های ما آرامش نازل می‌کند.