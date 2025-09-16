اقدامات سلبی آخرین راه برای مقابله با مواد مخدر است؛ تأکید بر تبصره ۱۲

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت نگاه پیشگیرانه و فرهنگی در مقابله با اعتیاد، اظهار داشت: اقدامات سلبی به تنهایی کافی نیست و تا زمانی که تقاضا در جامعه وجود داشته باشد، عرضه نیز ادامه خواهد داشت.

استاندار خراسان جنوبی افزود: بنابراین باید تلاش‌ها بر کاهش تقاضا و فرهنگ‌سازی متمرکز شود و این موضوع عزم هماهنگی را می‌طلبد.

وی بیان کرد: بهترین راهکار در این حوزه توجه به اقدامات نرم‌افزاری، آموزشی و فرهنگی است و اگر از مقطع ابتدایی تا پایان دبیرستان آموزش‌های لازم ارائه شود، بسیاری از آسیب‌ها در آینده کاهش خواهد یافت.

هاشمی با بیان اینکه اعتیاد تنها یک معضل فردی نیست بلکه خانواده و جامعه را درگیر می‌کند، گفت: شهرداری‌ها باید علاوه بر توسعه مبلمان شهری و فضای سبز، ایجاد فضاهای فرهنگی و نشاط‌آور را در دستور کار قرار دهند.

وی اظهار کرد: همچنین بهره‌گیری از ظرفیت ائمه جمعه، روحانیون، دهیاران، شوراهای محلی و پایگاه‌های بسیج می‌تواند در پیشگیری و فرهنگ‌سازی بسیار مؤثر باشد.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید نقش خود را در این حوزه ایفا کنند و دستگاه‌های فرهنگی و متولیان آموزش از جمله آموزش و پرورش، ارشاد، بهزیستی و استانداری باید مسئولانه‌تر وارد میدان شوند.

وی تأکید کرد: شناسایی نقاط کور در حوزه ورود مواد مخدر، نظارت دقیق بر اماکن عمومی و توجه به موضوع اشتغال جوانان از دیگر اولویت‌های جدی استان است و بدون هماهنگی و عزم جمعی، مقابله با این معضل اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

هاشمی با اشاره به اینکه کشف بیش از ۱۰ تن مواد مخدر در خراسان جنوبی نشان از تلاش‌های انتظامی استان دارد، یادآور شد: ما بیش از آنکه به دنبال اجرای تبصره ۱۶ باشیم باید به دنبال تبصره ۱۲ باشیم که تبصره ۱۲ به معنای کار فرهنگی از پایه اول تا پایه دوازدهم است.