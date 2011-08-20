به گزارش خبرنگار مهر، منصور صباغ صبح شنبه در نشست کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای مبارزه با مواد مخدر استان اظهارداشت: برنامه های فرهنگی و پیشگیری دستگاههای عضو این شورا باید منطبق با سند جامع پیشگیری از اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر رئیس جمهوری باشد.

وی از دستگاههای عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خواست تا هر چه سریعتر برنامه های فرهنگی و پیشگیری خود را بر اساس سند جامع پیشگیری از اعتیاد به دبیرخانه این شورا ارسال کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز گفت: دستگاههای عضو باید در زمینه پیشگیری تحقیقات و پژوهش بیشتری انجام دهند.

وی به مقایسه نظام گذشته با حال پرداخت و اظهارداشت: در نظام گذشته مواد مخدر در کشور فراوان و خود از عوامل اصلی آن بودند ولی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ما مکلف به کار فرهنگی هستیم و وظیفه همگانی داریم که با این پدیده شوم مبارزه کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بحث آموزش را در این موضوع بسیار مهم خواند و افزود: اطلاع رسانی و آگاهی سازی جامعه ازطریق رسانه ها و سازمان ها در خصوص خطرات استفاده از مواد روانگردان صنعتی ازاهداف اصلی این شورا است.

مطهری فر با اشاره به منویاتی از مقام معظم رهبری که مبارزه با مواد مخدر را جهاد تلقی نموده اند ، تلاش جهادی در مسیر مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از این معضل شوم راامری مهم برشمرد.

وی برگزاری مسابقات عکس، مسابقات نقاشی، کاریکاتور، تولید پوستر و تولید فیلم در انجمن سینمای جوان استان را از برنامه های این اداره کل در حوزه پیشگیری از اعتیاد در سال جاری برشمرد.