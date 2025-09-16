  1. استانها
انسجام ملی باید با تلاش مضاعف و آگاهانه تقویت شود

ارومیه - نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه بر تقویت آگاهانه و مضاعف انسجام ملی تاکید کرد و گفت: امروز سرنوشت همه ما به انسجام ملی گره خورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین قریشی ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با بیان اینکه رفتار و تلاش‌های شبانه روزی مسئولان برای حل مشکلات مردم یکی از عوامل تقویت انسجام ملی است، اظهار کرد: زمانی که مردم احساس کنند مسئولان با دلسوزی برای حل مشکلات و کارهای آنها تلاش می‌کنند بدون تردید به آنها اعتماد خواهند کرد.

امام جمعه ارومیه در ادامه با تاکید بر اولویت رفع مسائل و مشکلات ارباب رجوع در ادارات استان، گفت: یکی از ویژگی‌های حضرت محمد (ص) تلاش برای حل مشکلات مردم بود این خصلت و ویژگی باید در رأس و اولویت رفتار مسئولان قرار گیرد.

وی با تاکید بر برابری در جامعه و پرهیز از رفتارهای ناعادلانه برخی مسئولان، گفت: رفتارهای دلسوزانه و تلاش شبانه‌روزی مسئولان برای رفع مشکلات مردم و انجام امور مربوط به آنان عامل اصلی تقویت انسجام ملی است.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی نیز در این نشست با تاکید بر حفظ انسجام ملی در کشور، گفت: جنگ ۱۲ روزه موجب تقویت انسجام ملی شد امروز باید این انسجام تقویت شود.

رسول مقابلی ایجاد آشوب و تفرقه در بین مردم را از اهداف دشمن بعد از این جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد و ادامه داد: در چنین شرایطی باید برای تقویت سرمایه اجتماعی انسجام ملی بیش از هر زمانی رونق بگیرد و همدلی و یکدلی حرف اول را بزند.

وی با اشاره به وضعیت خشک شدن دریاچه ارومیه عنوان کرد: دشمنان با پرداختن به این موضوع و امنیتی کردن برخی از مسائل فرهنگ و اجتماعی به دنبال برهم زدن اتحاد ملی در استان هستند باید با هوشیاری زمینه سواستفاده دشمنان گرفته شود.

توجه به ظرفیت‌های نسل جوان، تقویت آموزه‌های دینی و تبلیغ مباحث دینی و فرهنگی از موارد مورد طرح مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در این نشست بود.

