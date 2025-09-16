انسجام ملی باید با تلاش مضاعف و آگاهانه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین قریشی ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با بیان اینکه رفتار و تلاش‌های شبانه روزی مسئولان برای حل مشکلات مردم یکی از عوامل تقویت انسجام ملی است، اظهار کرد: زمانی که مردم احساس کنند مسئولان با دلسوزی برای حل مشکلات و کارهای آنها تلاش می‌کنند بدون تردید به آنها اعتماد خواهند کرد.

امام جمعه ارومیه در ادامه با تاکید بر اولویت رفع مسائل و مشکلات ارباب رجوع در ادارات استان، گفت: یکی از ویژگی‌های حضرت محمد (ص) تلاش برای حل مشکلات مردم بود این خصلت و ویژگی باید در رأس و اولویت رفتار مسئولان قرار گیرد.

وی با تاکید بر برابری در جامعه و پرهیز از رفتارهای ناعادلانه برخی مسئولان، گفت: رفتارهای دلسوزانه و تلاش شبانه‌روزی مسئولان برای رفع مشکلات مردم و انجام امور مربوط به آنان عامل اصلی تقویت انسجام ملی است.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی نیز در این نشست با تاکید بر حفظ انسجام ملی در کشور، گفت: جنگ ۱۲ روزه موجب تقویت انسجام ملی شد امروز باید این انسجام تقویت شود.

رسول مقابلی ایجاد آشوب و تفرقه در بین مردم را از اهداف دشمن بعد از این جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد و ادامه داد: در چنین شرایطی باید برای تقویت سرمایه اجتماعی انسجام ملی بیش از هر زمانی رونق بگیرد و همدلی و یکدلی حرف اول را بزند.

وی با اشاره به وضعیت خشک شدن دریاچه ارومیه عنوان کرد: دشمنان با پرداختن به این موضوع و امنیتی کردن برخی از مسائل فرهنگ و اجتماعی به دنبال برهم زدن اتحاد ملی در استان هستند باید با هوشیاری زمینه سواستفاده دشمنان گرفته شود.

توجه به ظرفیت‌های نسل جوان، تقویت آموزه‌های دینی و تبلیغ مباحث دینی و فرهنگی از موارد مورد طرح مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در این نشست بود.