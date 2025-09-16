به گزارش خبرنگار مهر، برای دانشجویان کارشناسی بر اساس سال ورود، شرکت در ثبت‌نام مقدماتی و تعداد واحدهای گذرانده تعیین می‌شود و معدل کل تاثیری در اولویت ندارد. دانشجویانی که در ارزشیابی اساتید نیم‌سال ۴۰۳۲ شرکت نکرده‌اند، ۳۰ دقیقه دیرتر نسبت به هم‌ورودی‌های خود می‌توانند ثبت‌نام کنند.

طبق این اطلاعیه کف تعداد واحد در مقطع کارشناسی ۱۲ واحد و سقف برای دانشجویان غیرمشروط ۲۰ واحد است؛ دانشجویان مشروط حداکثر ۱۴ واحد و دانشجویان با معدل بالای ۱۷ در نیم‌سال آخر تا ۲۴ واحد می‌توانند اخذ کنند.

همچنین دانشجویان می‌توانند حداکثر ۲ درس انتخابی را حذف یا جایگزین کنند؛ مشروط بر اینکه تعداد واحدها در محدوده کف و سقف مجاز باشد. دانشجویان در شرف فارغ‌التحصیلی باید با هماهنگی اداره آموزش دانشکده، تمامی واحدهای باقی‌مانده را اخذ کنند.

در این اطلاعیه به بدهکاران شهریه توصیه شده، دانشجویانی که بدهی دارند، باید پیش از ترمیم ثبت‌نام نسبت به تسویه شهریه ثابت و حداقل هزینه واحد اقدام کنند. برای استعلام، سامانه پردازش شماره ۱۵۴۵۰ در دسترس است.

فرآیند ترمیم ثبت‌نام باید توسط شخص دانشجو و ترجیحاً با مرورگر Google Chrome انجام شود.

جدول زمان‌بندی ترمیم ثبت‌نام مقطع کارشناسی:

تاریخ ساعت ورودی‌ها

سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ۸:۰۰ تا ۱۱:۱۰ ورودی ۱۴۰۰ و قبل

سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۱۰ ورودی ۱۴۰۱

سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۱۰ ورودی ۱۴۰۲

سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۱۰ ورودی ۱۴۰۳

چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۸:۰۰ تا ۱۱:۱۰ کلیه ورودی‌ها (رشته‌های برق، نقشه‌برداری، کامپیوتر)

چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۱۰ کلیه ورودی‌ها (رشته‌های مکانیک، هوافضا، ریاضی)

چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۱۰ کلیه ورودی‌ها (رشته‌های مواد، فیزیک)

چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۱۰ کلیه ورودی‌ها (رشته‌های صنایع، عمران، شیمی)