به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال وقوع جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی و لغو یا تعویق بخشی از امتحانات پایان‌ترم دانشگاه‌های کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و دانشگاه‌های وابسته به آنها تغییراتی در تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعمال کردند و براساس آن کلیه امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها به شهریور موکول شد.

از همین رو برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها از هفته آینده کلید می‌خورد.

این در حالی است که روز گذشته استانداری تهران با صدور اطلاعیه‌ای از تعطیلی کلیه ادارات و بانک‌ها در روز شنبه اول شهریور خبر داد. این اعلام در حالی صورت گرفت که برخی دانشگاه‌ها پیش‌تر زمان‌بندی برگزاری امتحانات خود را برای همین روز مشخص کرده بودند. با این وجود محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران با تأکید مجدد بر عدم تغییر زمان‌بندی امتحانات دانشگاه‌ها اعلام کرد: امتحانات دانشگاه‌ها روز شنبه اول شهریور طبق برنامه قبلی برگزار خواهد شد و تعطیلی واحدهای اداری تغییری در برگزاری امتحانات ایجاد نخواهد کرد.

به دنبال اعلام استانداری دانشگاه‌ها نیز با صدور اطلاعیه‌های تکمیلی، تأکید کردند که برنامه امتحانات بدون تغییر و مطابق زمان‌بندی اعلام شده برگزار خواهد شد.

از جمله این دانشگاه‌ها می‌توان به شهید بهشتی، خواجه نصیر، شریف و چند دانشگاه دیگر اشاره کرد.

در همین راستا خبرگزاری مهر در این گزارش آخرین تغییرات زمانی برگزاری امتحانات، تقویم آموزشی سال تحصیلی جدید را منتشر کرده که به شرح زیر است:

اطلاعیه دانشگاه‌ها درباره تقویم آموزشی جدید

دانشگاه آزاد اسلامی: براساس دستورالعمل تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ویژه دانشجویان رشته‌های غیرپزشکی و علوم پزشکی، ثبت‌نام و انتخاب واحد از ۲۵ مرداد تا ۶ شهریور ۱۴۰۴ انجام می‌شود.

کلاس‌های نیمسال اول از ۲۲ شهریورماه آغاز خواهد شد و بازه حذف و اضافه از ۲۹ شهریور تا ۳ مهر تعیین شده است. امتحانات پایان‌ترم نیز طبق این تقویم برای دانشجویان رشته‌های غیرپزشکی از ۱۴ تا ۲۵ دی و برای دانشجویان گروه علوم پزشکی از ۲۰ دی تا ۲ بهمن ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

دانشگاه‌های علوم پزشکی: رئیس مرکز آموزش وزارت بهداشت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نیمسال اول ۲۹ شهریور ماه آغاز می‌شود و کلاس‌ها ۲۴ دی‌ماه به پایان می‌رسد.

همچنین نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با ۱۷ هفته آموزش از ۶ آذر آغاز می‌شود. حذف و اضافه تا ۲ هفته پس از شروع نیمسال و حذف اضطراری تا ۵ هفته قبل از پایان ترم ممکن است. همچنین امتحانات پایان ترم از ۲۸ دی تا ۱۴ بهمن برگزار می‌شود.

دانشگاه اصفهان: در اطلاعیه معاونت دانشجویی خود اعلام کرده است بازگشایی خوابگاه‌ها برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ۲۰ مرداد اعلام شده است. همچنین معانت دانشجویی نیز فعال شدن خوابگاه‌ها برای دانشجویان ورودی نیمسال اول را از تاریخ ۲۷ شهریور اعلام نموده است.

دانشگاه خوارزمی: طبق اعلام این دانشگاه انتخاب واحد از ۲۴ تا ۲۶ شهریور (دانشجویان جامانده: ۲۹ و ۳۰ شهریور) انجام می‌شود همچنین کلاس‌ها از ۲۹ شهریور آغاز و تا ۱۷ دی ادامه دارد. حذف و اضافه و ارزشیابی بین مهر و دی

انجام می‌شود. امتحانات عمومی ۲۰ تا ۲۲ دی و دانشکده‌ها ۲۳ دی تا ۸ بهمن برگزار می‌شود.

دانشگاه علامه طباطبایی: طبق اعلام و تقویم آموزشی این دانشگاه انتخاب واحد نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ از ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ آغاز می‌شود. بازه حذف و اضافه ۱۲ تا ۱۶ مهر و پایان حذف اضطراری ۱۷ دی است.کلاس‌ها از ۲۲ شهریور آغاز و تا ۱۷ دی ادامه دارد و

امتحانات پایان‌ترم از ۲۸ دی تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

دانشگاه فردوسی مشهد: بر اساس اعلام معاونت آموزشی این دانشگاه امتحانات پایان نیمسال دوم از تاریخ ۴ تا ۱۸ شهریور برگزار خواهد شد، همچنین زمان انتخاب واحد بین ۲۲ تا ۲۷ شهریور اعلام شده به دنبال آن نیز آغاز

کلاس‌ها از تاریخ ۲۹ شهریور خواهد بود.

دانشگاه بوعلی همدان: طبق بخشنامه آموزشی این دانشگاه امتحانات پایان‌ترم این دانشگاه ۱۱ تا ۲۷ شهریور، همچنین انتخاب واحد از تاریخ ۲ شهریور و زمان آغاز کلاس‌ها از ۲۹ شهریور اعلام شده است.

دانشگاه تربیت مدرس: انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس از ۲۲ تا ۲۶ شهریور انجام می‌شود و کلاس‌ها از ۲۹ شهریور آغاز خواهد شد. پایان کلاس‌ها ۱۷ دی اعلام شده و امتحانات دروس مدرسی از ۲۰ تا ۲۴ دی و

دروس تخصصی از ۲۸ دی تا ۸ بهمن ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

دانشگاه یزد: در آخرین اطلاعیه آموزشی خود اعلام نموده که زمان انتخاب واحد برای سال تحصیلی جدید از ۲۵ تا ۲۶ شهریور خواهد بود؛ همچنین زمان برگزاری کلاس‌ها هم از ۲۹ شهریور تا ۱۸ دی تعیین شده است. طبق تقویم آموزشی این دانشگاه امتحانات پایان‌ترم در فاصله زمانی ۲۲ دی تا ۶ بهمن اعلام شده است.

دانشگاه الزهرا: انتخاب واحد دانشجویان از ۲۲ تا ۲۵ شهریور انجام می‌شود و کلاس‌ها از ۲۹ شهریور آغاز می‌شود. حذف و اضافه در ۵ تا ۸ مهر انجام می‌شود. پایان کلاس‌ها ۱۷ دی و امتحانات از ۲۱ دی آغاز می‌شود؛ امتحانات دروس عمومی تا ۲۳ دی و دروس تخصصی تا ۷ بهمن ادامه دارد.

دانشگاه گیلان: این دانشگاه زمان انتخاب واحد را تاریخ ۲۴ تا ۲۶ شهریور اعلام کرده و آغاز کلاس‌ها طبق زمان بندی اکثر دانشگاه‌ها از ۲۹ شهریور تعیین شده است. امتحانات پایان‌ترم نیز در فاصله ۱۴ دی تا اول بهمن اعلام شده است.

دانشگاه شهید بهشتی: در آخرین اطلاعیه واحد معاونت دانشجویی این دانشگاه بازگشایی خوابگاه‌ها ۲۹ مرداد اعلام شده است در اطلاعیه معاونت آموزشی این دانشگاه نیز زمان انتخاب واحد بین ۲۲ تا ۲۴ شهریور تعیین شده و زمان شروع کلاس‌ها از ۱ مهر اعلام شده است؛ امتحانات پایان‌ترم دانشگاه شهید بهشتی بین ۲۸ دی تا ۱۱ بهمن سال جاری اعلام شده است.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: معاونت دانشجویی این دانشگاه بازگشایی خوابگاه‌ها را از تاریخ ۲۸ مرداد اعلام نموده است.

دانشگاه تهران: طبق اطلاعیه جدید معاونت دانشجویی این دانشگاه زمان بازگشایی خوابگاه‌ها اول شهریور است. همچنین طبق اطلاعیه معاونت آموزشی این دانشگاه زمان انتخاب واحد در فاصله ۲۲ تا ۲۸ شهریور خواهد بود و بازه زمانی اخذ و گذراندن دروس به صورت تکدرس برای دانشجویان واجد شرایط، از تاریخ ۲۴ شهریور تا ۱۲ مهر است.

دانشگاه علم و صنعت: کلاس‌های آموزشی این دانشگاه از ۱ مهر آغاز خواهد شد. حذف و اضافه دروس نیز در بازه زمانی مشخصی برگزار می‌شود که طبق تقویم، زمان دقیق آن در بازه ۵ تا ۷ مهر تعیین شده است. امتحانات میان‌ترم دروس علوم پایه از اواسط نیمه دوم ترم آغاز می‌شود و ارزشیابی کلاس‌های عملی و آزمایشگاهی در آذر ماه صورت می‌گیرد. پایان کلاس‌های این نیمسال تحصیلی در ۱۱ دی اعلام شده و شروع امتحانات پایانی از ۲۰ دی در نظر گرفته شده است؛ امتحانات نیز تا ۱ بهمن ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

دانشگاه پیام نور: طبق اطلاعیه جدی معاون آموزشی این دانشگاه آزمون‌های لغو شده در پایان خرداد ۱۴۰۴ به مرداد موکول شد و تا پایان این هفته ادامه خواهد داشت.

دانشگاه جامع علمی-کاربردی: این دانشگاه اعلام کرده است که امتحانات پایان نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۳ از ۱ تا ۱۶ شهریور، طبق برنامه قبلی در مراکز آموزشی برگزارخواهد شد.

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی: انتخاب واحد دانشجویان ۲۵ و ۲۶ شهریور انجام می‌شود و کلاس‌ها از ۲۹ شهریور آغاز می‌شود. حذف و اضافه ۸ تا ۹ مهر برگزار می‌شود. امتحانات پایان‌ترم نیز از ۲۰ دی تا ۶ بهمن ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

جدول تاریخ برگزاری امتحانات شهریورماه