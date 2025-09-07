به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، اطلاعیه ای خطاب به پذیرفته‌شدگان دکتری سال ۱۴۰۴ منتشر کرد در این اطلاعیه آمده است: ثبت‌نام در سه مرحله انجام می‌شود. در مرحله نخست، پذیرفته‌شدگان باید با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان، اطلاعات فردی و تحصیلی خود را تکمیل و مدارک لازم را بارگذاری کنند و در پایان گواهی پذیرش غیرحضوری دریافت نمایند.

در مرحله دوم، مدارک بارگذاری‌شده حداکثر تا ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ توسط کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی بررسی و در صورت تأیید، گواهی پذیرش نهایی الکترونیکی صادر خواهد شد. این گواهی به منزله رفع نواقص ثبت‌نام است و باید تا زمان مراجعه حضوری نزد دانشجو محفوظ بماند.

مرحله سوم به صورت حضوری انجام می‌شود و دانشجویان ملزم‌اند شخصاً با در دست داشتن گواهی‌های پذیرش و اصل مدارک به دانشکده محل تحصیل مراجعه کنند تا پس از کنترل مدارک، ثبت‌نام نهایی و صدور کارت دانشجویی صورت گیرد. زمان دقیق مراجعه حضوری از سوی آموزش دانشکده‌ها اعلام خواهد شد.

در این اطلاعیه تأکید شده است که دانشجویان باید به طور مستمر وضعیت تأیید مدارک خود را در سامانه کنترل کرده و در صورت وجود نقص، آن را برطرف نمایند؛ چرا که عدم رفع نواقص می‌تواند مانع انتخاب واحد شود و حتی در صورت تداوم، منجر به لغو قبولی و حذف واحدهای اخذشده گردد.

برای دیدن متن اطلاعیه اینجا را کلیک کنید.