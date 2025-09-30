به گزارش خبرنگار مهر، گوشت مرغ تامین کننده بخشی از پروتئین جامعه است. آخرین رصد هفتگی این کالای اساسی در بازار نشان داد قیمت هر کیلو گرم گوشت مرغ بدون بسته‌بندی فروشگاهی بین ۱۳۹ تا ۱۴۲ هزار تومان است.

امروز ۸ مهر ۱۴۰۴ قیمت گوشت مرغ افزایش نسبی داشت. پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری مرغ گوشتی کشور در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: قیمت گوشت مرغ بر اساس عرضه و تقاضا است. امروز دوشنبه ۸ مهر ماه عرضه مرغ زنده تا حدودی کاهش داشت و قیمت عمده هر کیلو گرم گوشت مرغ در میدان بهمن بین ۱۴۵ تا ۱۵۰ هزار تومان بود در حالی که روز گذشته هر کیلو گرم گوشت مرغ حدود ۱۳۵ تومان به فروش رسید.

وی افزود: نرخ هر کیلو گرم گوشت مرغ در پروتئین فروشی های سطح شهر نباید از ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بالاتر باشد.

وی ادامه داد: به طور قطع در ۲ تا ۳ روز آینده عرضه مرغ بیشتر شده و قیمت‌ها دوباره روند کاهشی خواهد داشت.

این مسئول صنفی درباره نرخ مرغ زنده گفت: در حال حاضر هر کیلو گرم مرغ زنده برای کشتار بین ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است که قیمت منطقی گوشت در بازار نباید از حدود ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار تومان بیشتر باشد.