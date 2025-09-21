به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ هر کیلو گرم تخم مرغ درب مرغداری به ۶۹ هزار تومان افزایش یافت، این در حالی است که ابتدای مرداد با تشدید گرما هر کیلو گرم تخم مرغ درب مرغداری به ۴۲ هزار تومان رسیده بود.

همیشه نیمه دوم سال مصرف تخم مرغ در بین خانوار ایرانی افزایش یافته و با گشایش مراکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاه‌ها، مصرف صنعتی این محصول در صنایع غذایی و کارخانه‌های بیسکویت سازی نیز افزایش می‌یابد.

پنجشنبه ۲۷ شهریور قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی به ۱۹۰ هزار تومان رسید. این افزایش در حالی بود که در ۳ ماهه نخست سال هر شانه تخم مرغ از ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان متغیر بود.

این تغییر قیمت در دو هفته اخیر نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است. آیا در نیمه دوم سال با افزایش مصرف تخم مرغ، باز هم قیمت‌ها بالاتر خواهد رفت؟

حمیدرضا کاشانی، رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بر اساس قیمت توافق شده با وزارت جهاد کشاورزی هر کیلو گرم تخم مرغ درب مرغداری حدود ۷۹ هزار تومان تعیین شد.

وی افزود: البته پیشنهاد اتحادیه هر کیلو گرم تخم مرغ ۸۶ هزار تومان بود که موافقت نشد.

وی ادامه داد: هر کیلو گرم تخم مرغ درب مرغداری هر عددی اعلام شود در بازار برای مصرف کننده با ۲۰ درصد افزایش، قیمت مصرف کننده است. از این‌رو با تعیین ۷۹ هزار تومان برای هر کیلو گرم تخم مرغ درب مرغداری، هر شانه دو کیلو گرمی برای مصرف کننده در بازار بین ۱۸۵ تا ۱۹۰ هزار تومان خواهد بود.

وی اظهار کرد: این تغییر قیمت پس از دو سال اتفاق افتاده و طی دو سال گذشته این محصول پروتئینی قیمت ثابتی داشت.

وضعیت نابه‌سامان بازار نهاده

این مسئول صنفی با اشاره به وضعیت نامناسب بازار نهاده، عنوان کرد: عرضه نهاده‌های دامی مناسب نبوده و اتحادیه در این خصوص به نهادهای مختلف و متولی طی مکاتباتی هشدار داده است؛ چرا که ادامه این رویه منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن گفت: به عنوان مثال، در حال حاضر هر کیلو گرم ذرت در بازار آزاد ۲۰ هزار تومان است که با توجه به این که در حدود ۳ ماه است که روند تأمین نهاده در کشور با مشکل مواجه شده، اگر در نیمه دوم تأمین نهاده همین روند را ادامه دهد، گله‌ها حذف خواهند شد.

کاشانی اضافه کرد: یک ماه است که ذرت نقدی در بازارگاه وجود ندارد اگر هم بوده واحدهای مرغداری موفق به خرید نشده اند.

این مسئول صنفی در پایان اعلام کرد: صادرات تخم مرغ نیز متوقف شده تا قیمت در بازار متعادل باقی بماند.